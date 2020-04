Sánchez pide apoyo para sus "Pactos de La Moncloa" mientras Lastra culpa al PP y la CAM de la tragedia

Como las máscara de Jano, el Gobierno se mueve con dos caras. De un lado, la del presidente, Pedro Sánchez, quien hoy se afana en aparentar disposición para alcanzar un gran acuerdo económico y social que compara con los Pactos de la Moncloa de 1977; y por otro, la de Adriana Lastra que revienta toda posibilidad de acuerdo pero, sobre todo, que evidencia la nula voluntad de alcanzarlo al acusar al PP y a la Comunidad de Madrid de ser culpables de la tragedia.

Un reparto de papeles, ‘poli bueno/poli malo’ que el Ejecutivo escenifica sin molestarse en disimular con dos intervenciones consecutivas en el Pleno del Congreso que comenzó con la mano tendida del presidente como estrategia política. "Les convoco formalmente la próxima semana a una primera reunión a todas las fuerzas políticas que quieran participar de este gran acuerdo económico y social que quieran participar de este gran acuerdo económico y social de nuestro país. Finalizo con una pregunta: ¿están dispuestos? Yo sí. Sólo les pido lo que les puedo ofrecer unidad y lealtad".

Una hora de intervención en la que intentó despojarse de las críticas por el "trampantojo" de su oferta con la que según el PP quiere aprovechar "para un cambio de régimen". Sánchez se mostró benévolo, comprensivo, contundente en que "el régimen debe ser y seguir siendo nuestra Constitución que tiene la plena vigencia y debe inspirarnos en toda su amplitud". Y abierto a la rectificación de aceptar ahora, tras un cambio de criterio del PSOE, a aceptar el control parlamentario y a incluir a todos los partidos, incluyendo a los independentistas en la tarea de "relanzar España".

Lastra saca el látigo contra Ayuso

Duró poco el guante blanco. En el turno final de fijación de posiciones, la portavoz socialista Adriana Lastra, se afanó en su tarea de atizar a ‘las derechas’ del PP y Vox, a quienes acusa de una "estrategia dañina, indigna y desleal". Aventuró a Casado que "le perseguirá su error por mucho tiempo" e incluso se atrevió a denunciar que "usan a las víctimas" y "tiran piedras contra los profesionales sanitarios".

Pero con quien se cebó especialmente fue contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de quien dijo: "Pregúntele a la señora Ayuso, que le puede explicar lo que está ocurriendo... Que le cuente que tuvo que ser el señor Ximo Puig quien consiguió fletar un avión de ayuda para Valencia y para Madrid también. Pregúntele a la señora Ayuso que decía que esta crisis se veía venir porque "hasta nuestras gomas del pelo vienen de china y luego añadía que no sabía por qué no había sido más previsora en comprar material, que pedía el cierre de Madrid y luego confesaba no tener ni idea de si tal cosa es posible; que hace apenas unos meses anunciaba la mayor rebaja fiscal y hoy pasa el cepillo para hacer frente a sus obligaciones. La señora Ayuso que acusaba al Gobierno de bloquear el material a la Comunidad de Madrid, ¡falso y desleal!".

Con más de 15.000 muertos encima de la mesa, la portavoz socialista entró en el terreno de los datos de la sanidad pública madrileña, relacionando sutilmente los muertos con los recortes. "Deje de mentir, señor Casado, que su partido es el de Aguirre, el que insultaba al personal sanitario. Ustedes han culpado al Gobierno de no comprar el material que ustedes recortaron durante décadas, de no contratar al personal que ustedes despidieron y de no colocar las miles de camas que ustedes destruyeron asi que ya está bien señor Casado".

Y siguió con las críticas, también en lo relativo a la política informativa, después de semanas de vetos y censura en Moncloa: "Ustedes, que son el partido del Plasma y la comunidad más afectada, ¡llevan un mes sin dar una rueda de prensa!", dijo mientras era ovacionada por los suyos.

Echenique cuadra el círculo

Se sumó a la ‘mano tendida’ el portavoz de Podemos con un beligerante discurso de oposición frontal a PP y Vox. Primero, al calificar a Vox como la "miseria política y moral de quienes pretenden aprovechar" esta crisis "y en primer puesto de ese ranking la ultraderecha que hoy, en uno de los peores momentos para nuestra patria, presenta una propuesta de resolución para tumbar al Gobierno". Y segundo, al cargar contra el líder del PP, Pablo Casado, por "ir a rebufo de Vox y a la extrema derecha". "Si hace 43 años el PP no fue todo lo constitucionalista que podían ser, hoy tampoco están a la altura. Hoy, señor Casado ustedes están fuera de la Constitución Española", dijo provocando un sonoro murmullo en las solitarias bancadas del Hemiciclo en la que apenas figuran cuarenta y tres parlamentarios.

Un claro clima de entendimiento con la oposición en un debate en el que los partidos que dan soporte al Gobierno dicen y hacen lo que el Gobierno no quiere ni puede decir.