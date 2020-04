RTVE no ha verificado las falsedades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención de este jueves en el Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma por el coronavirus y exponer la gestión de su Ejecutivo.

A pesar de que el ente público presidido por Rosa María Mateo debe ser neutral, no ha empleado su supuesta herramienta "cazabulos" denominada "Verifica RTVE", para denunciar las mentiras pronunciadas por Sánchez. RTVE sí empleo su herramienta para intentar desacreditar de forma infructuosa a medios de comunicación privados y críticos con el Ejecutivo como es el caso de Libertad Digital.

Durante su intervención en el Congreso, Sánchez aseguró que "España es el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo Occidente, el primero. Lo hicimos con solamente 120 fallecidos: muy por delante de los demás países". Una afirmación falsa, ya que España no fue ni siquiera el primer país europeo en acordar el confinamiento. De hecho, Francia o Bélgica o Bulgaria, registraban menos infecciones y fallecidos cuando lo ordenaron.

El presidente del Gobierno también hizo la siguiente afirmación que no ha comprobado RTVE: "El estudio de la Universidad de Oxford, otorga a España la puntuación más alta de los países occidentales: 90 sobre 100. 90 sobre 100 en cuanto al rigor en la respuesta a la pandemia". Otra vez, la afirmación no es cierta, ya que Eslovenia, Serbia o Croacia, con 100 puntos, o Austria, Rumanía, Francia e Italia, con 95 puntos, superan en el citado estudio a nuestro país.

Otra mentira de Sánchez no verificada por el ente público: "España es el país que facilita más información, el único que notifica todos los positivos: no sólo los hospitalizados, todos los positivos. Todos los fallecidos diagnosticados, todos los ingresos en la UCI y todas las altas". La mayoría de países trasladan las cifras de todos los casos positivos por coronavirus confirmados y no sólo el de los hospitalizados. Entre ellos, Portugal o Italia que por cierto también contabiliza los fallecidos por el COVID-19.

Críticas en las redes sociales

Estos sólo son tres ejemplos de las falsedades de Sánchez que no pasaron por "Verifica RTVE", un hecho que provocó los ataques y críticas contra el ente público y su supuesta herramienta "cazabulos" en redes sociales como Twitter: "Vais a verificar también la sarta de mentiras del PSOE ayer en el Congreso???" o "Los bulos y mentiras que ha dicho el presi en el congreso también hay que desmentirlas".

Vais a verificar también la sarta de mentiras del PSOE ayer en el Congreso??? — Pilucky Luck (@PiluckyLuck) April 10, 2020

Los bulos y mentiras qe ha dicho el presi en el congreso tambien hay que desmentirlas — Apuf.. (@Apuf9) April 10, 2020

En estos términos, la Plataforma TVE Libre exigía al ente público que "verifique" las falsedades del presidente en el Congreso y de Pablo Iglesias en una entrevista.

Exigimos al equipo d verificación d @rtve , tutelado y copiado d @Newtral de @_anapastor_ , que supuestamente ayuda a combatir los bulos de las redes, que verifique la entrevista a @PabloIglesias y lo q dice @carlos__alsina en su monólogo. ¿Lo harán?. Respuesta: nos tememos q NO — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 10, 2020

Lo único cierto es que hasta el momento de esta publicación, "Verifica RTVE" no ha desmentido las falsedades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.