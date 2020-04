El Gobierno recomienda ahora la utilización mascarillas a los ciudadanos que vayan a utilizar el transporte público y anuncian su distribución en los accesos de las estaciones sólo durante las horas punta, es decir, en aquellos momentos en los que no sea posible garantizar la distancia de seguridad entre los viajeros.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha especificado que serán 10 millones el número de mascarillas que serán repartidas a la población entre el lunes y el miércoles de esta semana que empieza, durante dos jornadas consecutivas, dependiendo de si el lunes es o no festivo en la comunidad autónoma en la que se esté haciendo el citado reparto. Lo que no ha quedado claro es qué tipo de mascarilla va a distribuirse.

El reparto va a realizarse en los principales nudos de transporte público (estaciones de tren, autobús, aeropuertos…), además de en estaciones de metro y cercanías. Lo encargados de hacer el mismo van a ser los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), policías autonómicas y locales, además de los miembros de Protección Civil de cada localidad.

Del "no necesario" al "recomendable"

El pasado 26 de febrero el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que "no es necesario que la población utilice mascarillas". Un mes y medio más tarde, cuando España ya había superado las 11.000 muertes por coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que el Gobierno estaba barajando la posibilidad de recomendar a la población el uso de mascarillas para salir a la calle.

El pasado martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero evitó nuevamente la cuestión asegurando que "sería especular" aclarar a los españoles si deben emplear el uso de mascarillas.

Finalmente ayer, Illa recomendaba su uso en el transporte público para todos aquellos que a partir del lunes se incorporen al trabajo. Aún así, su uso es "recomendable, no obligatorio, si alguien no se la quiere poner, no se la pone", ha señalado este sábado Grande Marlaska.

Continúa el confinamiento

El hecho de que sean, en su mayoría, agentes de la autoridad los que van a efectuar el reparto va a facilitar que las personas que vayan a recoger las mismas sean gente que está habilitada para ir a trabajar, ya que como ha recordado el máximo responsable de la seguridad en nuestro país, no se han levantado las restricciones de movilidad que entraron en vigor con el estado de alarma. "Se van a hacer comprobaciones", ha advertido.

"No se va a producir una relajación de las medidas de confinamiento. Solo se puede salir de casa para ir al trabajo cuando no se pueda teletrabajar, para ir a comprar productos de primera necesidades o por cualquier de las limitadas excepciones del Real Decreto de Estado de Alarma. Seguimos en una fase importante de la epidemia y tenemos que mantener el esfuerzo", ha recordado el ministro del Interior.

Para que el número de efectivos que reparten estas mascarillas no merme la presencia policial, ha avanzado que a partir de este lunes se reforzará el dispositivo de agentes que están en la calle. También ha pedido a la población que no se relaje con las medidas de confinamiento. "Hay un ligerísimo relajamiento, pero es mínimo. Se están tomando las medidas para evitarlo, para que esa pequeñísima brecha no pueda incrementarse", ha dicho.

Marlaska ha asegurado que ya se está haciendo el test del coronavirus a los agentes que se cree que están infectados que, según ha dicho, entre agentes estatales, autonómicos y locales son ahora mismo unos 2.700. También a aquellos que estaban guardando cuarentena por haber estado en contacto con alguno de los enfermos, para saber si son positivos en coronavirus o pueden reincorporarse al trabajo al no estar infectados.

Mascarillas higiénicas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mencionado la utilización mascarillas higiénicas, un producto que no se considera EPI y, por lo tanto, no necesita certificación. No se pueden reutilizar y tampoco se pueden lavar ni desinfectar. No están diseñadas para proteger de ningún riesgo y no se recomiendan para situaciones que impliquen exposición a agentes peligrosos.

El gobierno anunciaba ayer la intención de activar la producción nacional de estas mascarillas, aunque también ha publicado una guía con los estándares técnicos para su fabricación casera, muy probablemente para paliar la falta de stock actual.