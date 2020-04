Avalancha de críticas de los presidentes autonómicos contra Sánchez: "No sabemos ni si este lunes tenemos mascarillas"

"Se está llamando desescalada a lo que será una gran cuesta arriba". La falta de previsión y la escasa coordinación con las Comunidades Autónomas han sido las críticas más escuchadas este domingo en la videoconferencia de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. Un encuentro virtual en el que no sólo se han oído quejas de los presidentes autonómicos del PP. También han cargado contra Sánchez los del PSOE, el separatista Quim Torra o su "socio", el vasco Íñigo Urkullu.

Falta de organización y de liderazgo

Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo se ha quejado de que el Gobierno no comparte información con las CCAA y ha criticado la "confiscación" del dinero de los planes de vivienda, lo que "agranda" la desconfianza con el Ejecutivo.

Desde Andalucía, Juanma Moreno ha solicitado "mayor claridad y liderazgo en la organización al Gobierno", y ha pedido que "se dé mayor participación a las comunidades en la toma de decisiones". Según ha explicado el presidente de la Junta este domingo por la mañana, "escuchando a las CCAA se podrían evitar algunos problemas innecesarios, como la confusa redacción de la Orden que alude a las viviendas ‘susceptibles de ser ocupadas’", lo que ha citado como ejemplo de falta de coordinación.

Moreno también ha señalado que se está llamando "desescalada" a lo que será "una gran cuesta arriba", por lo que ha planteado un "periodo de transición" que permita planificar la recuperación de la normalidad en todo el Estado.

"¿Mascarillas para este lunes?"

Y uno de los reclamos que han compartido prácticamente todos los dirigentes autonómicos ha sido la falta de previsión del Gobierno para este mismo lunes. El presidente de la Junta de Andalucía ha expuesto "el aluvión de dudas que están planteando los ciudadanos ante la medida de retomar la actividad mañana lunes con la recomendación del uso de mascarillas o guantes, sin que las CCAA sepan realmente a qué atenerse". "El Gobierno se tiene que comprometer a garantizar el suministro de este material", ha exigido.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha preguntado a Sánchez si "¿está en condiciones de garantizar la seguridad de los trabajadores?" y si "¿considera suficiente la planificación’", mientras que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que no ve conveniente levantar las medidas de restricción económica sin que se sepa su efecto: "Cuando se toman decisiones deben estar respaldadas por criterios técnicos.

En este aspecto, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también ha asegurado que que es partidaria "del confinamiento con estrategia". "De cara a este lunes no sabemos si tenemos mascarillas para los ciudadanos, ni cómo se las vamos a entregar, ni quien va a poder o no trabajar, tenemos una gran desinformación al respecto" desde el Gobierno central. "Les pediría que siguiera afinando con la estrategia y que lo hagan con las Comunidades Autónomas para tomar estas decisiones, porque si unimos los datos de todos serán más fácil ir contra esta epidemia y que no vuelva, porque todo nos indica que en otoño podría repetirse", ha incidido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso pide una disculpa

Isabel Díaz Ayuso, que ha participado en esta videoconferencia tras presenciar la descarga de un avión con material sanitario para Madrid, ha trasladado a Sánchez lo que el jueves explicó en un comunicado después de que el líder del Ejecutivo y la portavoz socialista, Adriana Lastra, culpasen a la CAM de la tragedia del coronavirus.

"Su ataque en el Congreso contra el Gobierno de Madrid está fuera de lugar", ha asegurado la presidenta regional que ha lamentado que no haya habido una disculpa por parte del presidente del Gobierno. "¿En qué país del mundo, ante esta pandemia, su presidente ha eludido su responsabilidad atacando a sus administraciones inferiores?", ha preguntado. La líder madrileña ha recordado también que la Comunidad de Madrid fue la primera en comprar material, en cerrar colegios, universidades y centros de mayores, y ha insistido en que pidió el cierre de estadios y las grandes concentraciones "pero ustedes no lo consideraron pertinente".

Torra amenaza con "no quedarse de brazos cruzados"

Desde el gobierno de la Generalidad también han llegado este domingo por la mañana nuevas críticas al Ejecutivo. Quim Torra ha explicado no está de acuerdo con la decisión de suavizar a partir de este lunes las medidas de confinamiento haciendo especial hincapié en el riesgo que, a su juicio, supone la reincorporación de los trabajadores no esenciales.

En una comparecencia contraprogramando al propio presidente del Gobierno, el dirigente separatista ha tachado de "temeridad e imprudencia absoluta" que se vayan a levantar algunas restricciones en un momento en el que "el 89% de las UCI están ocupadas", con una "sobrecarga de los profesionales sanitarios" y con las residencias "en una situación crítica" en toda Cataluña.

Cataluña insiste en denunciar que Sánchez ha tomado esta decisión al margen del criterio del comité de expertos y el presidente catalán le pide "una reflexión" urgente para no arriesgarse en el futuro a tener que recurrir a más confinamientos. "Solo hay algo peor que un confinamiento total, dos confinamientos", ha alertado también el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en las redes sociales.

"Nos consta que hay discrepancias dentro del propio Gobierno sobre el desconfinamiento", ha revelado también la portavoz del Ejecutivo de Torra, Meritxell Budó, en una entrevista en rac1 a fin de seguir con las presiones al Ejecutivo. La Generalidad avisa: "No nos quedaremos con los brazos cruzados" ante este anuncio, "un rebrote o un segundo confinamiento total en el futuro, tendría unas consecuencias desastrosas", ha alertado Torra.

Socios de Sánchez y barones socialistas

Desde Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha destacado que es necesaria "más coordinación" y que las comunidades puedan participar antes de que se anuncien de las decisiones del Gobierno. Y sobre las medidas para la desescalada, ha expresado que la situación en cada comunidad es diferente.

En esta misma línea se ha pronunciado el aragonés, Javier Lambán, que ha recordado que "la desescalada tiene que ser antes en medio rural que en las ciudades"

Pero el más crítico ha sido el vasco Iñigo Urkullu que ha mostrado su indignación por las "decisiones no compartidas" por parte del Gobienro con las CCAA y ha exigido a Sánchez "participación y colaboración, y luego comunicación externa, no al revés".