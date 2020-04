Arrimadas eleva la crítica al Gobierno pero insiste en los pactos: “Hay que intentarlo”

Inés Arrimadas insistía este lunes, después de presidir como ya es habitual una Ejecutiva telemática de Ciudadanos y de realizar por el mismo procedimiento una rueda de prensa, en la necesidad de unos nuevos pactos de La Moncloa o "de la Reconstrucción" como los ha bautizado la líder naranja.

Lo hacía sin ahorrar críticas a la actuación del Gobierno, pero aseguraba que "hay que intentarlo". Antes al contrario, elevaba notablemente el tono contra el Ejecutivo, al que reprochaba su falta de planificación en el reparto de materiales justo el día en que muchos trabajadores volvían al trabajo, de manera presencial.

"No se puede lanzar a la gente a trabajar si no hay mascarillas, si no hay guantes, si no hay geles desinfectantes para todos, si no hay suministros ni en las farmacias. No se puede trasladar la responsabilidad a las pequeñas empresas, que no han tenido dónde acceder a estos suministros" señalaba la presidenta de Ciudadanos. En la misma línea, Arrimadas lamentaba que ese material todavía no haya llegado como debe a los hospitales: "Todavía tenemos a muchísimos sanitarios que están cada día ocho, diez o doce horas con contagiados y que no tienen aún los elementos necesarios".

Arrimadas dice que los pactos servirían para enmendar los errores del Gobierno, no para "taparlos"

En opinión de la líder liberal, los acuerdos entre todas las formaciones políticas -que toman como referencia los que Adolfo Súarez firmó en 1977 con las fuerzas políticas de la transición, entre ellas el PSOE y el Partido Comunista de España (PCE) legalizado por el primer presidente de la democracia ese mismo año- no deberían servir para "tapar" los errores del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus sino, explicaba, "para que no se sigan produciendo".

Preguntada sobre si tiene confianza en Pedro Sánchez, Arrimadas contestaba aseverando que "el presidente no se ha vuelto a poner en contacto con nosotros desde el sábado pasado. Yo sigo teniendo la mano, sigo ofreciendo que hablemos. Si realmente hay voluntad de pacto yo supongo que esto cambiará y que pasaremos de no hablar en doce o diez días con la oposición, o incluso más, a hablar de manera muy frecuente" vaticinaba.

"Hasta ahora el Gobierno ha actuado de manera unilateral y de manera improvisada" afirmaba, insistiendo, como ya hiciera el pasado viernes, que para España será mejor que Sánchez acuda a Europa con un consenso de todos bajo el brazo y no "del brazo de Pablo Iglesias". Ciudadanos, que forma parte de la familia de los liberales europeos, la misma que el primer ministro holandés, Mark Rutte, lleva semanas dando la batalla por conseguir la mutualización de la deuda comunitaria como un mecanismo que sirva a nuestro país y a Italia a superar la crisis.