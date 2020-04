Isabel Díaz Ayuso: "Voy a ir contra el virus, no me pienso quedar callada y quieta"

"Voy a ir contra el virus, no me pienso quedar callada y quieta. Vamos a hacer una buena estrategia y vamos a atacarlo. Vamos a demostrar que Madrid es una de las regiones más seguras del mundo". Con esta declaración de intenciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha terminado este lunes su entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio.

Una entrevista en la que la presidenta madrileña, completamente recuperada tras haber superado el coronavirus, ha explicado que "este virus llevaba mucho tiempo entre nosotros. Cuando se sepa lo que realmente ha ocurrido y las cifras, los ciudadanos van a estar muy orgullosos de Madrid y de sus sanitarios. Aquí se han obrado milagros".

"Las autonomías hemos estado abandonadas"

Isabel Díaz Ayuso también ha querido denunciar en esRadio la falta de colaboración del Gobierno de Pedro Sánchez con las Comunidades Autónomas durante esta crisis: "Las autonomías hemos estado abandonadas y no digamos Madrid", ha lamentado. "A mí Sánchez me ha respondido cero cartas de las que le he enviado. Nunca me ha llevado a la Moncloa. Todo lo que le he preguntado al presidente del Gobierno en las conferencias de presidentes autonómicos no ha obtenido respuesta nunca", ha explicado la dirigente madrileña.

"Tenemos que ir todos a una, por ejemplo, en el tema de emergencias, de seguridad, etcétera. A mí me parecía bien, pero no ha sido así. Y además, reparten culpas, y por ahí no voy a pasar. Es muy injusto el trato que se le ha dado a Madrid por parte del presidente", ha asegurado recordando los ataques del líder del Ejecutivo y de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, contra la Comunidad de Madrid en el Congreso.

Según ha explicado Díaz Ayuso, Sánchez pide una "lealtad" que luego no es correspondida por su parte: "El presidente del Gobierno que yo vi la semana pasada no era ni el del consenso ni el de la unión, era el de la imposición y el mando único", ha sentenciado la presidenta madrileña que ha recordado que "nuestro apoyo lo tiene, pero tiene que ser en las dos direcciones".

"Somos uno de los países que lo ha hecho más tarde y peor"

"Yo no le culpo del virus, pero sí le pido estrategia y claridad, y él hace lo contrario. Impone una pretendida lealtad pero luego no nos pregunta a las comunidades ni a los partidos. Nada me gustaría más que buscar soluciones conjuntas", ha asegurado Díaz.

Pero el problema, a su juicio, ha sido que se ha constatado que el mando único del Gobierno no ha funcionado: "Somos uno de los países que lo ha hecho más tarde y peor", ha explicado la presidenta regional.

La falta de efectividad de este mando único ha hecho que las comunidades tengan que buscar el material por su cuenta: "Yo, como autonomía, me he estado pegando con otros países para traer material y no tengo la fuerza de un Estado", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha añadido que "nada" le hubiera gustado más "que hubiera funcionado ese mando único".

"Un mercado persa"

"Pero no ha sido así", por lo que las regiones han tenido que realizar sus propios encargos. Díaz Ayuso, que este domingo recibió en Barajas un avión cargado de material sanitario, ha explicado que esta labor se complica para una autonomía porque se necesita que "la mitad del dinero se entregue por adelantado". "Las compras a nivel internacional, tal y como se están poniendo, son como comprar en un mercado persa. Unos países le quitan a otros mercancías".

Aún así, "dijimos que íbamos a traer dos aviones y ya vamos por tres y haremos lo posible", ha anunciado Ayuso que también ha querido destacar la "colaboración público privada" que se ha visto estos días y que "ha obrado el milagro".

La presidenta madrileña que también ha hecho autocrítica en esRadio: "No hay día que no me levante pensando si nos podíamos haber adelantado", frente a un virus que ha asegurado, "va a estar mucho tiempo dando vueltas", por lo que se necesita "una estrategia clara" para hacerle frente.