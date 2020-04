El ejecutivo regional catalán no tiene ninguna intención de participar en los nuevos "pactos de la Moncloa" que plantea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Meritxell Budó, portavoz de la Generalidad y consejera de Presidencia, ha advertido este lunes que el "Govern" no tiene de momento ninguna información sobre el propósito de Sánchez, que "sólo cuando nos expliquen que finalidad tienen esos pactos podremos decir si participamos o no", pero que a priori será muy difícil que formen parte de esos acuerdos porque ellos están por la autodeterminación y no por reforzar o reconstruir el Estado.

Según Budó, todo apunta a que el Gobierno pretendería recentralizar el Estado y arrebatar competencias a las Comunidades Autónomas, tal como ha sucedido, según su versión, con el decreto del estado de alarma. Con esos apriorismos, la consejera separatista considera que sería "incoherente" por parte del gobierno regional participar en las reuniones, toda vez que ellos abogan por la independencia de Cataluña y no les interesa contribuir a la cohesión de España.

En declaraciones a la emisora de la Generalidad, Catalunya Ràdio, Budó ha abogado por un formato diferente de pactos que incluyan a los agentes sociales y que tengan como marco la Unión Europea y no el Estado. La consejera ha aprovechado también para cargar contra el Gobierno por el retorno a la actividad de los sectores no considerados esenciales, que la medida no fue consensuada con los gobiernos autonómicos y que el Gobierno será el único responsable si hay un repunte de los contagios.