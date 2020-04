¿Exclusiva o bulo? La Razón insinúa que Sánchez "sacrificará" a Iglesias para fastidiar a Casado

El Mundo

"Escrivá se planta ante el ingreso vital de Iglesias: 'No se va a hacer'". Este hombre es bipolar, un día podemita, otro no. Aunque de lo que más se sigue hablando es del dichoso pacto que no aparece por ningún lado. Y es que el PP no se fía de Pedro Sánchez. "La oposición duda de la voluntad de pacto de Sánchez". Pero cómo es eso posible, un hombre tan honesto y sincero como Sánchez que no ha dicho una mentira en su vida.

"A Sánchez le corresponde la iniciativa", dice el editorial. "Para ello debe en primer lugar abandonar el doble juego del orador de mano tendida y la portavoz parlamentaria de retórica dinamitera. Pero sobre todo debe desprenderse de una vez de la pueril obsesión por la imagen y la propaganda y poner encima de la mesa un documento", vamos, algo que se pueda tocar. "No se llama a la oposición para la foto, y menos para ceremonias de la confusión que socialicen el desgaste de una gestión desastrosa". Pero Rosell sabe que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. "Por la oposición no ha de quedar, siempre que la oferta de pacto sea honesta. Algo inverosímil tratándose de Sánchez", que no sabe ni lo que significa esa palabra.

Como sospecha Iñaki Ellakuría, al presidente se la trae al fresco el virus y "solo busca desarmar a la desnortada oposición para seguir gobernando España, sin rendir cuentas por sus mentiras y negligencia, durante la larga posguerra". Raúl del Pozo dice a Sánchez que pierda toda esperanza. "El presidente sabe que se va a liar", "se masca el alboroto". Ya se ha liado.

El País

"Los ERTE para 3,5 millones de trabajadores desbordan el sistema publico. El colapso de las oficinas impide a miles de afectados cobrar la prestación". Otro desastre, suma y sigue.

"El PP evita la ruptura total con el gobierno y accede a abrir el diálogo". Parece que hasta Cué se está hartando de los jueguecitos de Sánchez. "Los pactos están rodeados de palabras épicas pero detrás de esas palabras de momento no hay nada concreto. No ya un documento, algún guión o una idea acerca del formato de ese encuentro, sino ni siquiera una llamada a ninguno de los que serán los interlocutores naturales de esa negociación, en especial Pablo Casado. El ejecutivo se concentra de momento en meter presión política al PP", el famoso argumentario de Lastra y Ábalos. "La Moncloa lleva 10 días sin contactar con él" y lo único que ha recibido el PP es "una dura intervención de Lastra". Y sobre prescindir de Podemos ni hablamos. "El gobierno no tiene ninguna intención de renunciar" a la coalición por mucho que se lo pidan.

ABC

"Mascarillas para salir del paso". Con ABC la mordaza no funciona. "Sánchez solo ofrece propaganda. A Sánchez le sobran maquillaje y palabrería y le falta eficacia. Ansias ególatras de un presidente que ha hecho de la incompetencia y la frivolidad su única manera de ejercer el poder absoluto que se ha arrogado con el estado de alarma".

Y la campaña insólita contra el PP, media España, tiene perplejos a los ciudadanos de bien. "Ayer continuaron los ataques del gobierno a la oposición". Ábalos, y varios portavoces socialistas "entregados en cuerpo y alma a lanzar gruesos reproches al PP, algunos de los cuales no solo superan el umbral de la mínima ética personal sino que podrían tener consecuencias en los tribunales". Ya está tardando Casado en querellarse contra Lastra. "No parece razonable pedir acuerdos a base de insultos, sobre todo cuando estos se vierten después de que el PP haya estado a la altura de la grave hora que viven los españoles, apoyando los decretos de alarma y sus prórrogas", sin poner pega alguna y sin ser informado previamente. "Mientras el PSOE siga insultando no habrá nada qué hacer". Pero si parecen una banda de terroristas dialécticos.

Cuenta Víctor Ruiz de Almirón que la intervención de Lastra "ha generado malestar en varios grupos. Incluso en algunos ámbitos del PSOE no gustó el tono de su portavoz parlamentaria que en privado tildan de lamentable". Pues que lo digan en publico y ya. Ya está bien de esconderse esos socialistas decentes, no está horno para bollos.

La Razón

"El PP asume que tendrá que pactar si Sánchez sacrifica a Iglesias". Esta información de política ficción la firma Carmen Morodo, que una vez más parece Ferreras. "La propuesta de un pacto de Sánchez ha caído como un jarro de agua fría en Génova". ¿Qué propuesta, Carmen?

"En el PP temen que el PSOE busque librarse de Iglesias y proponga un acuerdo de mínimos para salvar la economía que les obligue a retratarse". ¿Cree Morodo que Casado es Sánchez? "La clave del futuro del acuerdo está en la relación que sea capaz de establecer el gobierno con el PP, y siempre que de la ecuación se caiga Podemos. Todo lo demás es marear la perdiz". ¿Pero de dónde se ha sacado Morodo que Sánchez vaya a quitarse de encima a Iglesias?

"La única salida que tiene Sánchez, y que temen en el PP porque anularía su alternativa y su crítica pasa por tener los reflejos políticos suficientes como para entender, si no por interés de Estado por interés particular, que tiene que rectificar su alianza y tratar de engullir a la oposición en su estrategia". ¿Estamos en medio de una catástrofe sin precedente y estamos hablando de intereses políticos? Este no es un gran país, es un país de mierda. Si a Sánchez le entrara un ataque de responsabilidad y echara a Iglesias, y al PP se le ocurriera rechazar un pacto el delito de lesa patria que ahora descansa en exclusiva en los hombros del presidente se extendería a Casado.