El diputado del Partido Popular José Ignacio Echániz, médico de profesión y exconsejero de Sanidad en Castilla La Mancha y en Madrid, ha denunciado este martes en una entrevista en Es La Mañana de Federico que el "Gobierno es incapaz de tener un plan organizado, sensato e inteligente para abordar esta pandemia" del coronavirus.

Echániz fue uno de los primeros parlamentarios en preguntar al Gobierno por la crisis del coronavirus. Fue el pasado 23 de enero. Ese día, el diputado popular pidió al Ejecutivo "el protocolo de actuación" frente a esta pandemia. Tres meses después, aún no lo ha recibido.

"No pararán" hasta conocer al intermediario de los test falsos

En su entrevista en esRadio, el diputado del PP también ha explicado que su grupo "no va a parar" hasta conocer el nombre de "la empresa intermediaria" de test defectuosos que contrató el Gobierno. "Nos parece un escándalo el asunto de los test fallidos y quiero denunciar públicamente que el ministro de Sanidad (Salvador Illa) se ha negado a dar el nombre de la empresa intermediaria. Eso es un escándalo y una vergüenza".

Desde el PP ya han reclamado en el Congreso todos los expedientes de todas las compras y el nombre de los proveedores: "Pedimos al ministro, una vez más, que dé el nombre ya. Lo vamos a conocer antes o después. Y no vamos a parar hasta que consigamos saber ese nombre".

A juicio de Echániz, "existe una generalizada sospecha de fraude de esta materia. Aquí hay gato encerrado y vamos a seguir trabajando para que den el nombre de la empresa. Cuanto más tarden en dar el nombre de los proveedores, peor para el Gobierno".

"Sospecha" sobre el número de fallecidos reales

El exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha también se ha referido en esta entrevista a la grave situación que se vive en esa comunidad en estos momentos después de que los tribunales dijeran que las muertes sospechosas de coronavirus en esa región casi triplican a las oficiales.

El hecho de que las cifras oficiales no concuerden con los datos reales que tienen los ayuntamiento son "un elemento que nos hace sospechar que ha habido un intento de ocultación, en las últimas semanas, sobre esta materia, para que, en términos comparativos, Castilla-La Mancha no estuviera peor que el resto de España", ha explicado Echániz que ha recordado que desde el PP se ha pedido una auditoria y también ha lamentado que no se haya abierto "el hospital nuevo de Toledo, que se podría haber habilitado como en Madrid Ifema, y no se ha querido hacer".