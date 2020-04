Álvarez de Toledo irrita a Montero: "Ni siquiera son capaces de contar a los muertos"

"Ustedes ni siquiera son capaces de contar a los muertos. Por lo menos, ríndales el homenaje póstumo de averiguar por qué murieron. No de qué murieron, que eso lo sabemos. Por qué murieron". Esta petición realizada este miércoles durante la sesión de control por la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, al Gobierno ha irritado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Durante la sesión de control celebrada en el Congreso, Álvarez de Toledo ha recordado que España es el país con mayor número de muertos por millón de habitantes mostrando un gráfico de la Universidad de Oxford en la que se recogían los datos.

"Somos los primeros, somos los peores. Es una tragedia inconmensurable y un fracaso radical". La portavoz popular ha acusado al Gobierno de haberse "convertido en un agujero negro de mentiras, incompetencia e irresponsabilidad", y ha "encargado" al Ejecutivo de Sánchez, "en nombre de la nación", averiguar "por qué España es el primer país por número de muertos". "Es su obligación porque es una catástrofe y ha ocurrido bajo su mandato".

"España va camino de un triple liderazgo"

Tras ello, Álvarez de Toledo ha afirmado que "con Sánchez, España va camino de un triple liderazgo": "Mas muertos, confinamiento más drástico y la peor destrucción económica". Y ha sido en ese momento cuando la portavoz del PP ha acusado al Gobierno de no ser "capaces de contar a los muertos".

Visiblemente molesta, María Jesús Montero ha cargado contra ella en su réplica asegurando que "su discurso no lo merece un país que está confinado intentando salvar vidas. Es un discurso que desacredita absolutamente la posición de su grupo y no creo que la gran parte de su partido piense como piensa usted", ha afirmado la ministra de Hacienda que ha acusado también a la portavoz popular de estar "en una competición con Vox" por ver quién hace las declaraciones más duras.

Montero no lo ha dejado ahí. "Los adjetivos que utiliza en sus intervenciones son descalificativos pero no tienen ningún sustantivo, no tiene sustancia en su intervención", ha atacado de nuevo a Álvarez de Toledo de la que ha dicho que "no hace ninguna propuesta, no dice nada más que intentar desacreditar" y que "cada vez que interviene expresa rencor".