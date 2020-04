Este miércoles el diputado de Vox, Juan Luis Steegmann —médico de profesión con 40 años de experiencia en la sanidad pública— ha atendido la llamada de Es la mañana de Federico para analizar la gestión que de la crisis del coronavirus está llevando a cabo el Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias.

El ministro "coronavirus"

Steegmann ha llamado la atención sobre la insistencia del Gobierno y sus tentáculos mediáticos en que, "como dijo la ministra Montero en un lapsus antológico, es una crisis que ha llegado de manera improvisada". Es decir, en la insistencia de que era imposible tener previsto lo que iba a suceder. En este sentido, Steegmann ha recordado que "yo en la comisión de Sanidad del 27 de febrero ya le dije a Salvador Illa que iba a ser el ministro del coronavirus".

Además, ha denunciado que el Gobierno ha dado la espalda a las más de 1.500 iniciativas que su grupo ha presentado en el Congreso para tratar de aportar soluciones a esta crisis: "No nos han respondido ni nos han hecho caso. Y ahora, cinco meses después del pacto del abrazo, estos socialistas y comunistas se han cargado España".

Recogiendo aquel lapsus de Montero, Steegmann ha denunciado que los llamados expertos han demostrado "que no lo son", que se han limitado a ser "preventivistas" que no han sido capaz de "prevenir nada y que lo han hecho todo de manera improvisada".

Los errores de Simón

Entre los expertos, "el paradigma es el doctor Simón que cada vez que habla se equivoca, y la consecuencia es que tenemos el país con más muertos por millón de habitantes del mundo y el país con mayor porcentaje de sanitarios contagiados del mundo. Y eso hay que decirlo. Es la constatación de un hecho."

En cuanto al papel de Illa, Steegman recuerda que ya le reprochó en febrero que se creyera el discurso de China "¡Cómo se pudieron creer que China iba a aislar a una población de 60 millones de personas por una enfermedad con una mortalidad similar a la gripe!".

El desastre de los test

También reprocha a Fernando Simón que diga que la sanidad privada "no va a hacer los test convenientemente. ¡Pero si ellos no los han hecho!", se quejaba Steegmann, quien considera que la incompetencia demostrada por el supuesto jefe de los expertos "ralla lo criminoso". Recordaba el diputado de Vox, que Simón fue quien dijo que "si acaso habría algún contagio. ¡Alguno!" y sentenciaba: "Ahora tenemos 18.000 muertos".

Pero no se quedan ahí los reproches a Fernando Simón y a la gestión del Gobierno: "Como no sabían cómo utilizar los test PCR, están todavía enredados en saber cómo diagnosticar la enfermedad. Se inventaron los 'casos posibles', que eran los casos sintomáticos a los que no se les hacían los test".

"No han estudiado ni Alemania ni Corea del Sur"

En este sentido, recordaba Steegmann que el Gobierno no ha querido fijarse en lo que han hecho países que han contenido mejor la enfermedad, como son Alemania y Corea del Sur, donde han hecho "test a todos, también a los leves y han ofrecido la posibilidad de test privados a las personas que lo pedían", muy parecido, advertía Steegmann, a lo que han hecho en Alemania.

"El carácter envidioso del comunismo"

Por todo esto se entiende todavía menos la intervención de los laboratorios, salvo que acudamos a la historia del comunismo: "Intervenir los laboratorios responde al típico carácter envidioso de los comunistas. Envidia a la que conduce la incompetencia, la envidia de quien es incapaz de proveer de medios diagnósticos y ha fracasado en diagnosticar a la población". El Gobierno, ni siquiera, seguía el diputado de Vox, "ha conseguido poner en marcha los centros de investigación públicos", lamentaba.

Por otro lado, se preguntaba si en la Moncloa y su entorno los test PCR que se han practicado han respondido a los criterios que se aplican para el resto de la población. "¿Cómo se han hecho esos test? ¿Saltándose sus propias recomendaciones? ¿O yendo a la consulta privada?".

España, "entre los tres peores"

El diputado ha revelado que en su partido han hecho "un pequeño estudio" comparando cuando se tomaron las medidas pero teniendo en cuenta "la incidencia por millón de habitantes en cada país". El resultado es el previsible: "España siempre ha estado en los tres puestos peores", ha explicado, poniendo como ejemplo que "Grecia hizo lo que nosotros con una incidencia 30 veces menor".

Steegmann ha explicado que "este arresto domiciliario" en nuestro país "es fruto de la imprevisión" y aunque "es útil si en los domicilios se toman las precauciones" pertinentes y sirve "para dar tiempo a que caiga la velocidad de ataque del virus y poder liberar recursos sanitarios".

Eso sí, lo que queda por ver es "cómo se sale del confinamiento", ya que "está comprobando que dependiendo de si hay una liberación inteligente puede o no producirse un rebote". Lo necesario es "ir testando a los españoles" y "protegiéndolos", ha dicho, recalcando que "claro que hay que llevar mascarillas".

"Hay que saber para qué sirven los test"

"¿A quién hay que proteger primero?", se ha preguntado el de Vox. Su respuesta es clara: "A los sanitarios", que en su opinión "tienen que ser mimados y nada de aplausos: páguenles más".

Steegmann ha criticado con dureza el desconocimiento de las autoridades sanitarias en cuanto a los test: "Nos tendremos que fiar de una combinación subóptima de TCR y test que detectan los anticuerpos", ha explicado, "el gobierno no sabe, no diferencia los IGM -que alertan de que alguien tiene un tipo de anticuerpos que significa que aún padece la enfermedad y, por tanto, puede contagiarla- y los IGG -que indican la presencia de anticuerpos de otro tipo, los que se tienen cuando se ha superado la dolencia y se puede ser inmune- y resulta que el Gobierno ha comprado unos test que no diferencian estos tipos".