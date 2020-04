Sánchez se niega a reunirse la semana que viene e impone a Casado: "Jueves, viernes o sábado"

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, sigue en el aire y, a unas horas de que comience la ronda de contactos del líder del Ejecutivo con los grupos, continúa el forcejeo para llegar un acuerdo que marque la fecha y la hora de este encuentro.

En la mejor demostración de que la voluntad no es acordar sino aparentar, el Gobierno ha mantenido la agenda para este jueves con el inicio de la ronda de entrevistas con los portavoces de la oposición de mayor a menor, aunque sin la confirmación del mayor. Una forma de dejar supuestamente la pelota en el tejado del PP pero que en realidad intenta disimular la imposición a Casado de aceptar la fecha del encuentro para este jueves. Imposición que a estas horas continúa.

En un nuevo comunicado de Moncloa, el Gobierno ha rechazado una reunión la semana que viene, tal y como había pedido los de Pablo Casado, y ofrece la posibilidad de un encuentro "mañana, el viernes o el sábado". En el texto aseguran que "el presidente muestra su plena disposición".

Desde la Secretaría de Estado de Comunicación añaden que "no es el momento de la confrontación sino el de la unidad. En España debemos abrir paso a una nueva manera de entender la poítica. Consideramos que en este momento, mientras libramos unidos una lucha para vencer al virus, no hay nada más importante que estos encuentros para la reconstrucción".

En una estrategia de cara a la galería, el Ejecutivo intenta mostrar plena voluntad de acordar un "Pacto de país por la reconstrucción social y económica de España", para lo cual "el presidente entiende que cada minuto cuenta en esta tarea a la que está llamada toda la ciudadanía, representada a través de las fuerzas políticas parlamentarias". Unas palabras que contrastan con que el presidente Sánchez aún no haya llamado personalmente a Pablo Casado mientras las conversaciones para desatascar esta cita se están produciendo entre los gabinetes del presidente del Gobierno y el líder del PP.

El PP insiste en celebrar la reunión la semana que viene

Fuentes del Partido Popular explican a Libertad Digital que en la conversación que mantuvieron este miércoles por la mañana con el gabinete de Pedro Sánchez ya le trasladaron la imposibilidad de celebrar un encuentro este jueves porque Casado tiene comprometido un acto desde hace días. El hecho de coincidir con los proetarras de Bildu el viernes es algo que para los populares descarta también ese día. Y tampoco quieren el sábado porque no están "dispuestos a participar en el Aló Presidente" que ofrece Sánchez desde que empezó la crisis los fines de semana.

Frente a ello, los de Pablo Casado ofrecen al equipo de Sánchez "cualquier día de la semana que viene para poder reunirse", y así se lo han trasladado a Iván Redondo, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno.

Desde el PP mantienen esta oferta que han anunciado este jueves por la mañana en un comunicado. En el escrito, los populares aseguran que lo que busca Sánchez con estas reuniones es "hablar de propuestas a medio plazo" y no "de planes de choque urgentes", como quiere Casado, y que trata de "corresponsabilizar a los demás de sus errores".

Por ello, el PP dice no querer "contribuir a la estrategia de distracción del verdadero drama nacional que todavía cuesta centenares de vidas humanas y miles de empleos todos los días"."Pedro Sánchez aún no ha detallado ni el contenido ni los participantes de unos pactos a medio plazo, que solo pretenden corresponsabilizar a los demás de sus errores. La base para cualquier acuerdo es la confianza, pero ya nadie se fía de él. Ha engañado tanto a tanta gente que ya no le creen ni sus propios socios. Solo le importa el poder. Pero al PP solo le importan los españoles. Esa es la verdadera distancia que nos separa", sentencian desde el PP.