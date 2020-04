El Gobierno confirma que renuncian a los PGE de 2020 y negociarán los 2021 en una "Mesa de Reconstrucción"

Era un secreto a voces pero el Ejecutivo lo ha confirmado públicamente por primera vez. Tiran la toalla con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2020 y presentarán directamente los de 2021 "en tiempo y forma", ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, a en rueda de prensa en Moncloa, ante la confirmación de que las previsiones macroeconómicas enviadas por el Gobierno a Bruselas "han quedado desfasadas" y "hay que presentar una senda acorde con la nueva situación y la presentaremos para el año 2021".

Montero ha reconocido que sus previsiones "han quedado absolutamente desactualizadas" por la pandemia del Coronavirus y ahora "hay que esperar a tener un escenario macroeconómico claro" en unos meses para "volver a montar el esqueleto del presupuesto pero ya será para el año 2021", con lo cual, "nos adaptaremos a los calendarios habituales de presentación" de las cuentas públicas en el mes de septiembre, a la vuelta del verano.

La titular de la cartera de Hacienda confió en que "para esa fecha tener ya una perspectiva mas segura de como se va a comportar la caída del PIB para este año y el que viene", que varios organismos cifran entre el 8 y el 12% para 2020, para cerrar un cuadro macro teniendo también en cuenta "el marco financiero plurianual de la Unión Europea".

PGE dentro de la Mesa de Reconstrucción

Unos Presupuestos cuyo armazón pretende negociarse en el marco de la Mesa de Reconstrucción Económica y Social que el presidente del Gobierno ha empezado a ofrecer este jueves a los grupos parlamentarios de la oposición. Según la portavoz, todos los que han mantenido este jueves entrevistas bilaterales con Pedro Sánchez -Podemos, PNV, Ciudadanos, Mas País, Compromís, BNG, CC-, le han dado "un buen recibimiento" a la constitución de ése foro de diálogo la semana que viene. "Todos los partidos han mostrado su disposición. Es una muy buena noticia. El pacto avanza, está cada día más cerca", aseguró Montero. Este viernes, Sánchez se reunirá por videoconferencia con ERC, Bildu y grupo Mixto y PSOE.

Preguntada por Libertad Digital por si los PGE se negociarán en ese foro, la portavoz admitió que los PGE de 2021 estarán en la agenda de esta Mesa de Reconstrucción. "Es de sentido común que las nuevas cuentas públicas tengan ya en cuenta esas aspiraciones, si los trabajos de las mesas están avanzadas, y cuáles son las prioridades de cada ámbito", Comunidades Autónomas, diálogo social, "si se presentan en tiempo y forma los trabajos tendrán que ir en esa dirección planteadas en la Mesa de Reconstrucción".

Esta es la cara B de los Pactos de la Moncloa y, sin embargo, el verdadero objetivo del Ejecutivo que es consciente de que la legislatura se halla en punto muerto y podría verse abocada a unas elecciones anticipadas ante la imposibilidad de continuar con la mesa de diálogo bilateral catalana. La necesidad aprieta y la agenda del reencuentro obliga a transformar un foro bilateral en otro multilateral en el que la coartada de "la unidad y el pacto" se utilice para garantizar la supervivencia política de Pedro Sánchez.

La reunión con el PP

Sobre el PP, Montero aseguró que "continúan los contactos con los gabinetes" de cara a cerrar una reunión lo antes posible con el líder de la oposición. Tanto Moncloa como Génova se han emplazado a mantener una interlocución este viernes para desatascar el encuentro. Y restó importancia a que el presidente del Gobierno no descuelgue personalmente el teléfono para poder cerrar esa cita: "No creo que el problema sea quien llama a quien", señaló la ministra portavoz, "a nadie le cabría en la cabeza que el PP no se sentara a hablar de los problemas que tiene el país". Sin embargo, no quiso confirmar si la Mesa seguirá adelante en caso de que el PP no se sume.