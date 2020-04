Torra carga contra Sánchez ante la prensa internacional y difunde el "España nos mata"

Quim Torra ha convocado este jueves de manera telemática a los corresponsales de algunos medios extranjeros para cargar contra el Gobierno de España y atribuir todos los errores de la Generalidad en la lucha contra la pandemia al modelo "recentralizador" del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Al igual que hiciera en su entrevista para la BBC, Torra se ha dedicado a expandir la tesis de que "España nos mata" al afirmar que las medidas del Gobierno suponen una "recentralización que rompe el edificio constitucional y pone en riesgo la salud pública". Según el presidente autonómico, Sánchez ha actuado al margen de los científicos y de las Comunidades Autónoma, no ha escuchado las peticiones de Cataluña para que mantuviera el confinamiento total durante unos días más y se ha movido a golpe de decreto. También se ha quejado de que Sánchez aún no le ha informado de cómo será el desconfinamiento, que no le ha presentado ningún informe científico y que en las reuniones con los presidentes regionales de los domingos se limita a comunicar lo que ha anunciado un día antes. Torra también ha aprovechado para censurar que los golpistas presos todavía no hayan sido puestos en libertad.

Excusas sobre el Ejército

A preguntas de los periodistas ha negado que tenga algún problema con que el Ejército esté presente en Cataluña para ejercer tareas humanitarias y ha citado para justificar esa afirmación que ya en su día agradeció la colaboración militar en la extinción de incendios en la región. Repreguntado por la negativa de la Generalidad a utilizar el hospital de campaña habilitado por la Guardia Civil en San Andreu de la Barca a petición del alcalde de la localidad, Torra ha asegurado que "lo único que pedimos es que haya una coordinación", dando a entender que la iniciativa no había sido comunicada previamente a la administración autonómica y que esa era la razón por la que se ignora la instalación del Instituto Armado.

"En San Andreu de la Barca -ha añadido- si se hubiese hecho con la coordinación que se necesitaba pues las cosas hubiesen sido muy distintas, pero no puedes en esta crisis tomar una decisión que no esté coordinada con el departamento de Salud y creemos que eso fue un error y ahora resulta que la consejera de Salud y yo mismo somos investigados por homicidio. Es una infamia".

A favor de la renta mínima

Torra se ha mostrado partidario de la renta mínima, ha asegurado que quienes deben endeudarse deben ser las administraciones y que la salida de la crisis no puede cargarse sobre los ciudadanos. También ha presumido del sistema sanitario catalán y ha declarado al respecto que "hemos demostrado una fortaleza heroica". No obstante, ha reconocido errores en las residencias de ancianos, donde han muerto más de dos mil personas. También ha pedido al Gobierno y a las regiones que adopten los criterios de contabilidad de la Generalidad, que desde ayer recaba información de las funerarias para actualizar los datos de mortalidad.