Sólo 90 kilómetros separan el recinto ferial de Madrid IFEMA y el Nuevo Hospital Universitario de Toledo. El primero fue reconvertido por la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, y la Unidad Militar de Emergencias en el mayor hospital de campaña de España en sólo 48 horas. Tiene una capacidad de hasta 5.500 camas y atiende cada día a centenares de pacientes contagiados de coronavirus.

El Nuevo Hospital Universitario de Toledo tiene capacidad para 853 camas. A diferencia de IFEMA, sí es un centro hospitalario. Las instalaciones técnicas ya están completas y probadas, como las de vacío y oxígeno. Sin embargo, no está abierto, ni ha atendido a un solo paciente del COVID-19 desde que estallara la pandemia.

El presidente socialista de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, anunció su apertura para esta primavera e incluso se anunció la invitación realizada a la Casa Real para la inauguración. A pesar de las peticiones de aperturas realizadas semanalmente por PP o Ciudadanos, Page no da su brazo a torcer.

Desde su Gobierno, alegan que "no hace falta", "no procede", "falta el equipamiento" o "no se han aprobado las licencias necesarias". El propio Page ha asegurado que ha puesto las instalaciones a disposición de las autoridades, sin embargo, el hospital no se abre.

Libertad Digital publica las fotografías del Nuevo Hospital Universitario de Toledo que permanece cerrado a cal y canto. Las imágenes muestran las salas de urgencias, pediatría, quirófanos o la Unidad de Recuperación Postanestésica URPA, donde ingresan todos los pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica.

Según el registro oficial del Ministerio de Sanidad, Castilla La-Mancha es la tercera región de España con más fallecidos, 1.796 personas han perdido la visa, sólo por detrás de Madrid, 6.877 y Cataluña, 3.855. En la actualidad, 15.151 personas han sido contagiadas, 7.987 han necesitado hospitalización y 503 están ingresados en UCI.

Cabe destacar que la apertura del Nuevo Hospital de Toledo ayudaría a atender a los castellano-manchegos y también a los madrileños. Además, Ciudad Real es una de las provincias de España más castigadas por el COVID-19. Entonces, ¿por qué García Page no utiliza el Nuevo Hospital de Toledo para la crisis del coronavirus? Ésta es la pregunta que se hacen muchos castellano-manchegos.

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha exigido la creación de la primera comisión de investigación en España sobre la gestión de la crisis del coronavirus. Concretamente en el Parlamento regional y sobre la labor desarrollada por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page.

Hace 10 días, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha informaba de las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región por la pandemia del COVID-19, tasando en 1.921 las firmadas con sospechas de coronavirus durante el mes de marzo. Una cifra muy superior a los 708 fallecidos oficiales registrados por la estadística ofrecida por el Ministerio de Sanidad con respecto a la Comunidad Autónoma al cierre del tercer mes del año.

Las instalaciones del Nuevo Hospital del Toledo

El Nuevo Hospital Universitario de Toledo está ubicado en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, en una parcela de 1.000 metros de longitud y cuenta con una superficie construida de 247.000 metros cuadrados. La Junta de Castilla La-Mancha ha invertido más de 42 millones de euros en alta tecnología para equipar el centro.

El centro hospitalario cuenta con 853 camas, 80 de ellas para UCI, 25 quirófanos, 180 consultas y 70 gabinetes de exploración. En cuanto al personal se habla de que la Comunidad tendría que ampliar su plantilla en hasta 500 personas para poder gestionar todo el complejo.