RTVE ridiculiza a Rajoy en un programa 'educativo' para niños

RTVE ha ridiculizado al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante un programa "educativo" para niños. La 2 ha emitido un vídeo durante el programa 'Aprendemos en casa' sobre Rajoy como ejemplo de "discurso disparatado" o "mensaje incoherente" a jóvenes entre 14 y 16 años.

Durante la 'clase' televisada, el 'profesor' afirma que "son célebres algunos discursos disparatados de Mariano Rajoy, presidente de España, en los que cometía garrafales y divertidos deslices que se hacían virales en las redes sociales". Todo ello, mientras parece una imagen del rostro de Rajoy al fondo.

"A partir de ellos se han realizado muchas parodias", señala el 'profesor'. A continuación, repite una de las frases del exdirigente popular: "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político".

"No tiene sentido, este un mensaje incoherente", destaca el 'profesor'. "No obstante, aunque siempre han dado mucho de qué hablar, no todos sus mensajes son incoherentes, en muchas ocasiones es debido a un lapsus linguae, es decir, al perder el hilo del sentido hilo del discurso y yerra en el orden de las palabras", apunta el maestro', antes de dar paso a un vídeo recopilatorio con diferentes frases incoherentes de Rajoy, con música circense de fondo.

En las últimas semanas, dirigentes del PP y de la Comunidad de Madrid han denunciado las "manipulaciones" del ente público dirigido por Rosa María Mateo. Este martes, el vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, durante una entrevista en el programa Los Desayunos de TVE, enumeraba al presentador Xavier Fortes tres ejemplos de "manipulación" que se está llevado a cabo desde TVE con respecto a la crisis del coronavirus.

"Don Xavier, pues me va a permitir preguntarle entonces porqué el 31 de marzo, por ejemplo, se entrevistó en la televisión pública al señor Barbero, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, sin advertir su filiación política o por qué el 12 de marzo se entrevistó al señor Guillén del Barrio como si fuera un simple enfermero representando a la sanidad madrileña, cuando es un candidato de Podemos ocultando su filiación política y no dando la oportunidad de una réplica al gobierno de la Comunidad de Madrid", señalaba el popular.

El PP emprenderá acciones legales

Tras la emisión del vídeo ridiculizando a Mariano Rajoy en La 2, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunciaba en las redes sociales que los populares emprenderán acciones legales "contra todos estos atentados a la libertad".

Utilizar un programa infantil para humillar a Mariano Rajoy es de una extrema miseria moral. TVE lo hace con el dinero de todos. Un día censuran y otro manipulan. El @populares emprende acciones legales contra todos estos atentados a la libertad. — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) April 16, 2020

Por su parte, una vez anunciadas las acciones legales por los populares, el Ministerio de Educación se disculpaba asegurando que "por un error involuntario se ha incluido en el programa 'Aprendemos en casa' un vídeo que utilizaba como ejemplos para la clase de lengua algunas declaraciones de Mariano Rajoy".