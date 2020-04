ERC exige en plena crisis retomar la mesa catalana y el Gobierno promete: "Cuando se pueda"

En pleno estado de alarma en nuestro país y con casi 20000 muertos ya en la pandemia del coronavirus, ERC ha aprovechado este viernes su entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previa a la Mesa de de Reconstrucción nacional para exigir que se retome la otra mesa, la catalana en el marco de la Agenda del Reencuentro.

"Si hay que abrir un nuevo tiempo, que se abra en todos los ámbitos, creo que además de hablar de vidas se debe hablar de política y en Cataluña continúa habiendo represión", éste ha sido el mensaje principal que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha trasladado al presidente del Gobierno en el marco de los encuentros que Pedro Sánchez está celebrando con todos los grupos parlamentarios en busca de apoyos para unos nuevos Pactos de la Moncloa.

Para ERC es clave que en este momento no se aparte del debate político el diálogo sobre la independencia y por eso los socios de investidura de Sánchez presionan al Gobierno para que se pueda retomar, cuanto antes, mesas de diálogo pactadas con el PSOE. La 'de gobiernos', donde se sienta el presidente catalán, Quim Torra, y la 'de partidos', donde ERC busca un protagonismo absoluto que poder luego exprimir en la futura campaña electoral para las elecciones catalanas.

Rufián ha asegurado en rueda de prensa, que esa exigencia de reactivar el diálogo sobre la independencia ha estado sobre la mesa aunque añadía que no son partidarios por ahora de fijar un calendario inmediato, "no nos gustan las sogas al cuello". En cualquier caso, Rufián ha defendido que la reunión de este viernes era "una oportunidad" para trasladar al presidente del Gobierno que si busca su apoyo para unos nuevos pactos de reconstrucción nacional, que la realidad independentista debe ser incluida en ese acuerdo.

Según Rufián, Sánchez ha estado receptivo: "Nos hemos encontrado predisposición y en ningún caso un portazo, que sería bastante contraproducente, por otro lado", ha afirmado el separatista que ha confirmado que, hasta que este diálogo con los separatistas se pongan en marcha, su partido participará en las llamadas Mesa para la Reconstrucción "para intentar dignificar y ayudar a la gente" aunque con con una clara línea roja: "La invasión competencial".

Eso sí, Rufián ha destacado que la mejor opción para cerrar un acuerdo para paliar las consecuencias de la crisis sería incorporar solo a los partidos que impulsaron la moción de censura contra Mariano Rajoy porque ve "muy difícil", poder llegar a acuerdos con PP, Cs o Vox.

Montero: "Cuando se pueda"

Preguntada por esta exigencia la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha sido que "no me consta que se haya producido tal ligazón entre ambas cuestiones", vinculando la mesa de diálogo de Cataluña a la Mesa de Reconstrucción para un pacto económico y social. Dejó claro que "una cosa no es incompatible con la otra" y prometió que "cuando todo acabe tendremos la capacidad de reanudar todos los proyectos políticos, entre ellos, la mesa de diálogo con Cataluña. Volveremos donde solíamos".

Repreguntada por la cuestión, añadió que "cuando se pueda" si bien "la prioridad en estos momentos es la lucha contra el virus". "Estamos literalmente volcados en la lucha contra la pandemia y ésta es la prioridad absoluta de todos los gobiernos autonómicos. Ojalá en un plazo de tiempo que no esté muy alejado seamos capaces de recuperar una nueva normalidad. Y digo nueva normalidad porque las cosas han cambiado respecto a la situación previa", ha deslizado la portavoz del Gobierno dejando claro que la intención de "retomar" será cuando se recupere la "normalidad política".