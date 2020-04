El PSOE de Castilla-La Mancha de Emiliano García Page culpa a la Comunidad de Madrid y a los madrileños del alto número de contagios por coronavirus en su región porque "Madrid es el epicentro de la pandemia". Todo ello, mientras Page mantiene cerrado e inutilizado el Nuevo Hospital Universitario de Toledo con capacidad de 853 camas, 80 de ellas UCI.

En un vídeo difundido el pasado 6 de abril en redes sociales titulado "¿Por qué Castilla-La Mancha tiene este número de afectados por el coronavirus?", los socialistas castellano-manchegos responsabilizan a los madrileños por haberse convertido en la tercera región más golpeada por el COVID-19 con más fallecidos y contagiados de España tras Madrid y Cataluña.

"¿Por qué Madrid es el epicentro de la pandemia en España y no Sevilla? Fácil, el virus que viaja por todo el mundo, entra por el Aeropuerto de Barajas y empieza a expandirse. Cuanto más contacto y más cerca se está de Madrid, más contagio. Fácil verdad", asegura el comienzo del vídeo apuntando al Aeropuerto de Barajas como punto de entrada directo del virus.

A continuación, el vídeo pone el foco en la movilidad: "¿Cuál es la clave del contagio? La movilidad. A mayor movimiento, mayor contagio por eso las medidas más eficaces contra el virus en todo el mundo son los confinamientos. Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma con mayor número de conexiones diarias con Madrid. Todos los días más de 200.000 personas se mueven entre ambas Comunidades Autónomas".

Después, arremeten contra el turismo de Madrid del que Castilla La-Mancha se beneficia y contra los viajes de fin de semana de los madrileños a sus pueblos en esta región: "Decenas de miles de turistas de todo el mundo aprovecha su estancia en Madrid para visitar Castilla La-Mancha y otras 250.000 personas que viven en Madrid tienen sus familiares directos en nuestros pueblos. ¿Y si le sumamos los fines de semana y los viajes a Madrid? La pregunta se contesta sola. Millones y millones de movimientos desde que el COVID se coló por Barajas hasta que se decretó el todos a casa".

"Y esa conexión que nos hace querer tanto a Madrid, en esta ocasión nos ha hecho estar más expuestos al virus. No se puede culpar a ningún territorio porque el virus no entiende de fronteras. Para lo bueno y para lo malo todo somos España. La movilidad y la lógica lo explican. La unidad hará que lo venzamos", concluye el

Según el registro oficial del Ministerio de Sanidad, Castilla-La Mancha es la tercera región de España con más fallecidos, ya que 1.796 personas han perdido la vida, sólo por detrás de Madrid, 6.877 y Cataluña, 3.855. En la actualidad, 15.151 personas han sido contagiadas, 7.987 han necesitado hospitalización y 503 están ingresados en UCI.

A pesar de estas cifras, el Gobierno regional de Page se niega a abrir el Nuevo Hospital Universitario de Toledo con 853 camas para atender a los enfermos de coronavirus alegando que "no hace falta", "no procede", "falta equipamiento" o que "no se han aprobado las licencias necesarias" del centro hospitalario.

Mientras, la Comunidad de Madrid reconvirtió en sólo 48 horas el recinto ferial de Madrid Ifema en el mayor hospital de campaña de España. Ifema tiene una capacidad de hasta 5.500 camas y atiende cada día a centenares de pacientes contagiados de coronavirus, incluidos obviamente decenas de castellano-manchegos.