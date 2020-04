La Guardia Civil dice que vigila las críticas al Gobierno y obliga a Marlaska y Robles a negarlo

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, se ha convertido este domingo en el protagonista de la rueda de prensa del Comité de Técnicos de la pandemia del coronavirus, que tiene lugar cada día en el Palacio de la Moncloa. Y ello porque ha dicho que el Instituto Armado está controlando y monitorizando las críticas que se están haciendo en redes sociales a la gestión que hace el Gobierno de la pandemia.

"Estamos trabajando contra los bulos con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen esta serie de bulos. Otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos, luego, los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales", ha asegurado.

Las palabras del alto cargo de la Guardia Civil han generado una fuerte polémica, ya que esa actividad es propia de dictaduras y regímenes totalitarios, y ha obligado a los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, a negar los hechos. La Guardia Civil depende del primero en temas operativos, y la segunda es la responsable en materia de legislación de personal.

"Desconozco, porque he estado en la reunión de la Conferencia de Presidentes, lo que se haya podido manifestar. Evidentemente, no. Ha debido ser un lapsus del general. Estamos en un Estado de Derecho. La crítica es consustancial y un pilar básico del Estado de Derecho. Ahí no entra la crítica, incluso la más áspera, con engaños y falsedades. Eso forma parte de la libertad de expresión. La crítica es lo más sano de un Estado de Derecho", ha dicho Marlaska.

"El estado de alarma no supone la restricción de derechos que son absolutamente intocables como es el de la libertad de expresión. Las críticas son muy asumibles en democracia, el derecho a la crítica siempre es bien recibido porque nos permite a todos avanzar, mucho más en un escenario como este. Por tanto, el máximo respeto a la libertad de expresión y respeto total a los medios de comunicación", ha añadido la ministra Robles.

El PP quiere que Marlaska vaya al Congreso

Las declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil han escandalizado al Partido Popular que ha pedido su comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados para que explique lo sucedido.

Así lo ha anunciado en las redes sociales la portavoz del grupo popular en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, que también ha exigido la comparecencia de Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad y la directora general de la Guardia Civil.

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha obligado a trabajar al CNI de Pablo Iglesias, no para buscar test, sino para callarnos y que no se le critique", aseguran los populares que añaden que esta orden del Ejecutivo es una "prueba dramática de la capacidad del Gobierno para pudrir las instituciones". "El Gobierno no puede manchar el honor de la Guardia Civil", sentencian en Twitter.

El líder del PP, Pablo Casado, también ha utilizado la red social para defender que la Guardia Civil no está "para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno". "Sánchez debe explicar si ha ordenado a los Cuerpos de Seguridad coartar la libertad de expresión de los ciudadanos en redes sociales para tapar sus errores. Sería gravísimo".