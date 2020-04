Nuevo escándalo en Moncloa: aplausos al "lapsus", bronca a los críticos y más censura de Oliver

La anodina rueda de prensa diaria del llamado comité de técnicos de la lucha contra el coronavirus era especialmente esperada este lunes después de que el domingo Jose Manuel Santiago, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, dijese que trabajan para "minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno".

Y no ha defraudado. Si alguien esperaba que la polémica se cerrase con una disculpa del general de Brigada y con transparencia por parte del comité de técnicos ante las preguntas de los periodistas, se ha llevado un chasco. Moncloa nos ha regalado un nuevo escándalo, un vodevil con un jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil dominado por los nervios, un jefe de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias indignado y atacando a los críticos y un secretario de Estado de Comunicación ejerciendo de nuevo como censor mayor del reino.

En su intervención, el General Santiago concluía, muy nervioso, entrecortando su discurso e incluso trabándose en la pronunciación de unas frases que ha leído casi en su totalidad, advirtiendo que:

"En mis 40 años de profesión y de servicio, en la lucha contra ETA, en la academia, en misiones en el extranjero, en El Salvador, Bosnia, Libia y en la lucha contra esta pandemia, si algo he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías, lo primero son las personas y todos los que estamos aquí y todos ustedes somos un equipo. ¡Gracias!"

A estas palabras han seguido un pretendidamente espontáneo aplauso del resto del comité técnico: Fernando Simón, jefe de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la jefa de Área del CCAES, María José Sierra, el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González (que ha regresado a estas ruedas de prensa después de guardar cuarentena por un positivo en Covid-19) y el general de brigada Carlos Pérez Martínez, jefe de gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

Un cerrado aplauso al que ha terminado sumándose también Miguel Ángel Oliver, el secretario de Estado de Comunicación, que ha querido aportar su granito de arena en la escenificación de hoy en Moncloa: "El aplauso lo entendemos todos como un aplauso extendido a todos ustedes por ser un esfuerzo imparable, sin descanso y, por lo tanto, impagable. Muchas gracias", decía Oliver, que luego volvía a convertirse en protagonista censurando cualquier pregunta al general Santiago por sus gravísimas palabras de este domingo.

El siguiente en entrar en escena era Fernando Simón, quien, después del aplauso, tomaba la palabra para "hacer una pequeña reflexión" que quería "compartir con todos ustedes". Una reflexión en la que ha pasado directamente a decir que las críticas al equipo técnico "no son decentes":

"Sabemos que estamos expuestos, y muy expuestos, a cualquier tipo de crítica y también de alabanza (…) Pero utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad para hacernos daño como equipo, no es algo decente (...) Sé que con esto me estoy exponiendo de nuevo, pero es algo que considero que debía decir. Siempre habrá a quien no le guste, pero espero que la mayoría de los españoles entienda el significado de mis palabras".

Pera rematar, el secretario de Estado Miguel Ángel Oliver volvía a la carga y hacía gala de las prácticas de censura que llevaron a Libertad Digital y esRadio, entre otros medios, a plantarse y salir del sistema que emplea Oliver para gestionar las preguntas en las ruedas de prensa y de la que seguimos sin participar por ser lo que hoy ha demostrado: una herramienta de censura que no da voz a los medios, si no se alinean con las preferencias de Oliver.

Ante tal expectación y después de las comparecencias, los nervios del general, el aplauso del comité técnico y las palabra de Simón llamando indecentes a los que critican las escandalosas declaraciones del general Santiago de este domingo, era de esperar que una buena parte de las preguntas de los periodistas al comité técnico fueran en este sentido. Pues bien, el secretario Oliver no pasó ni una sola. Ni una sola pregunta para el general Santiago y su trabajo para "minimizar el clima crítico con la gestión de la crisis por parte del Gobierno". Pero, ¿acaso no preguntaron los periodistas? Tenemos la respuesta. Sí había preguntas, pero Oliver, de nuevo, las ha censurado. Van aquí unas cuantas a las que ha tenido acceso Libertad Digital, y que no han sido trasladadas por Miguel Ángel Oliver.

Telecinco preguntaba al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago:

¿Cómo se trabaja, si es así, para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno? El ministro del Interior atribuyó sus declaraciones a un lapsus ¿Fue efectivamente un lapsus? No nos dio la sensación de que lo fuera al argumentar en dos puntos la lucha contra los bulos, siendo el segundo la minimización de las críticas al Gobierno.

Quizá habría que recordarle al ministro de Interior, que atribuyó esas declaraciones a un lapsus, que es el error según el cual alguien que intenta ocultar una realidad, por error, termina diciéndola.

Onda Madrid para el general Santiago

"Si quiere valorar o aclarar la polémica generada por sus manifestaciones sobre que se trabaja para contrarrestar el clima contrario a la gestión del gobierno. ¿Se les ha trasladado la posibilidad de que no comparezcan los responsables de interior en esta rueda de prensa?"

COPE para el Doctor Fernando Simón

¿Ha comprado el Ministerio de Sanidad falsos seguidores o likes para sus publicaciones en redes sociales? ¿Cuándo y cómo van a trasladar las cifras de fallecidos en las residencias de ancianos en las Comunidades Autónomas que ya tenían el viernes según dijo el ministro Illa?

COPE para el general Santiago

¿Puede explicar, si es que es su labor, cómo se minimiza el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno?

OKDiario al general Santiago