Con la claridad que siempre la ha caracterizado, la eurodiputada de Cs, Maite Pagazaurtundúa, enfatizaba en Es la Mañana de Federico que es más necesario que nunca poner en marcha mecanismos de control del Estado de derecho y que sirva de garantía para los derechos fundamentales en toda Europa. "Si los poderes tienen más poder de lo normal hay que tener mucho cuidado", decía Pagaza, que ha advertido de que "las democracias europeas están en peligro, también la española".

Para Pagaza, las declaraciones jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago advirtiendo de que trabajan para "minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno", ha puesto de manifiesto la necesidad tan acuciante de vigilar al poder, y más con un gobierno de socialistas y comunistas en España.

"Temo que al final se fije una gatera por la que se cuelen" actitudes totalitarias que cercenen los derechos y libertades en España y en otros países de Europa, decía Pagaza y "las declaraciones del día 13 del ministro del Interior y la pregunta del CIS", son un ejemplo, decía.

Para Pagaza, debería ser urgente la formación de una "misión de diputados nacionales que conozcan de primera mano cómo se está haciendo esa vigilancia de la opinión pública" y recordaba que "en 2019 exigimos en el parlamento un mecanismo general para la valoración del estado de derecho, para poder hacer informes anuales y que los estados miembros no se desmanden en momentos tan extraordinarios como los que estamos viviendo".

"Esto es crítico para las democracias europeas, porque ya vemos el tipo de calidad de personas que tenemos al mando", lamentaba Maite Pagaza. "Es algo tan sensible como el populismo ideológico, la formación de la opinión y la crítica, por mucho que no les guste", hay que protegerla y "hay que respetar muchísimo la libertad de expresión".

Referida a que la cúspide de la estructura montada por el Gobierno para luchar supuestamente contra los bulos, que es Iván Redondo, el responsable del marketing y la propaganda del gobierno socialista, Maite Pagaza decía que "el primer límite es que debe haber profesionales independientes al final de la cadena, no responsables políticos que tienen intereses claros de parte y tentaciones para depredar un sistema".

Muy preocupada por la situación, Pagaza se lamentaba de que "el Gobierno tiene unos aliados que son la peor combinación posible en medio de la peor crisis que hemos vivido en décadas".

"Hay que minimizar la injerencia de los populistas en el Gobierno", insistía Maite Pagaza quien ha insistido también en que los mensajes no son los correctos: "No tenemos cada vez menos muertos, no. Hay 400 muertos más. Tenemos más de 20.000 muertos y hay millones de personas que dependen de nuestras decisiones para verse abocados a un proyecto de futuro o no tener futuro. Tenemos que hacerlo lo mejor que podamos cada uno. Y el intento de evitar que el Gobierno haga barbaridades es un intento necesario", advertía.

Si a alguien le quedaba alguna duda sobre la intención de Podemos, Pagaza ha tratado de dejar claro que "los aliados del Gobierno intentan acabar con el régimen constitucional del 78". Por eso, decía que tenía la esperanza de que "los ciudadanos españoles apoyen gobiernos mucho más profesionales en la experiencia de gestión y que apuntalen lo mejor que hemos tenido que es nuestro régimen constitucional".

Además ha subrayado la importancia de estar integrados en la UE, porque "sin la UE, quién sabe dónde estaríamos ahora mismo", decía. Por eso, considera tan necesario "intentarlo. Llevar un control de daños. Que los daños sean los menores posibles y que haya una oportunidad de salir adelante. Ahora mismo lo más urgente es evitar que se hagan disparates, los menos disparates posibles", decía preocupada.

Lamenta que en España se está banalizando "lo que significa el pluralismo ideológico" por eso, "me puedo equivocar", decía, pero "a mí el instinto me pide esto, poner orden, pedir comparecencias urgentes y poner límites y protocolos para cortar en seco" cualquier tentación totalitaria y "que sirva para evitar" que lo que ya ha sucedido en otros países hispanoamericanos, no suceda en España o en otros países europeos.