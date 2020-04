El portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha criticado en esRadio las polémicas declaraciones que este domingo realizó el jefe del Estado Mayor de la Benemérita, el general José Manuel Santiago:

Estamos trabajando contra los bulos con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen esta serie de bulos. Otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno.

Y lo ha hecho después de que este lunes, lejos de rectificar, el general Santiago haya afirmado en rueda de prensa este lunes que si "hay una cosa" que ha aprendido es que "lo primero son las personas. No hay ideologías".

"La Guardia Civil puede cometer errores, pero no cometerá ilegalidades", ha afirmado Jesús Martín Vázquez en Es la tarde de Dieter. "A nuestro juicio, el general Santiago ha estado muy desafortunado en sus palabras, o no ha sabido expresarse en una comparecencia absolutamente política" por lo que desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil entienden que "por supuesto, el general debe ofrecer una explicación. No cabe la menor duda". Y ha insistido en que quienes deberían ofrecer esas comparecencias "absolutamente políticas" deberían ser "cargos estrictamente políticos".

Martín Vázquez ha subrayado que actualmente, y bajo el estado de alarma, "no hay amparo legal para el Gobierno que permita cercenar derechos fundamentales, como es la libertad de expresión". Por tanto, "cualquier orden relacionada con eso sería manifiestamente ilegal". Y ha advertido: "Ningún subordinado debería cumplir con aquella y sí proceder contra aquel que diera esa hipotética orden de censurar o minimizar las críticas al Gobierno; críticas, por otra parte, no sólo legales sino absolutamente lógicas teniendo en cuenta el desapego que tiene la sociedad con la clase política".

El portavoz de esta asociación de la Benemérita ha querido reivindicar el papel de la institución desde su fundación. "Muchos (guardias) se han dejado literalmente la vida por sus semejantes, siempre al servicio de todos. Siguen montando hospitales, siguen ayudando a los más necesitados, siguen estando en la calle a pesar de que ellos también son ciudadanos y tienen familias. Y lo están pasando mal".

"La Guardia Civil seguirá manteniéndose al margen del poder político y seguirá siendo fiel a la Constitución y, fundamentalmente, a los españoles, que nadie tenga la menor duda", ha afirmado.