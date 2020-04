El general Santiago, tras la polémica: "Lo importante son las personas, no la ideología"

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, ha reaparecido este lunes en la rueda de prensa que ofrecen a diario los portavoces del Comité de Técnicos de Gestión de la pandemia del coronavirus. Menos de veinticuatro horas después de que sus palabras durante la comparecencia del domingo generasen una importante polémica por el supuesto control de las críticas que recibe el Gobierno en las redes sociales.

Pese a que los altos mandos policiales suelen intervenir en tercer y cuarto lugar, van rotándose entre ellos, siempre por delante de la portavoz que representa al Ministerio de Transportes, esta vez ha habido un cambio y ésta ha intervenido en el tercer lugar. Aprovechando esa rotación, el máximo responsable operativo de la Policía Nacional ha intervenido en cuarto lugar para que fuese el general el que interviniese el último.

Santiago ha comenzado su intervención como si nada hubiese pasado, detallando los datos relacionados con los servicios prestados por el Instituto Armado, las cifras de cuántas personas fueron multadas por incumplir el confinamiento al que obliga el estado de alarma, cuántas fueron detenidas por saltarse el mismo, los datos sobre la situación en los puestos fronterizos u otras operaciones realizadas por la Guardia Civil en las últimas horas.

Ha dejado para el final su mensaje relacionado con la polémica generada tras su intervención del domingo. Un mensaje que, al contrario que el resto de sus intervenciones, que han sido leídas, como también lo fue la que generó la controversia, o eso parecía, ha realizado mirando directamente a la cámara, sin leer, con un nerviosismo evidente y con las manos entrelazadas encima del atril.

"Me gustaría compartir un mensaje con todos los españoles. En mis 40 años de profesión, de servicio, desde la Academia, en la lucha contra ETA, en misiones en el extranjero, en El Salvador, en Bosnia, en Libia… y ahora en la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Lo primero, las personas. Y todos los que estamos aquí y todos ustedes somos un equipo. Gracias", ha dicho.

Una explicación a lo sucedido que parece francamente insuficiente, pero que el resto de los participantes en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa ha aplaudido durante varios segundos. No ha habido ni una palabra más sobre tema, pese a las preguntas que habían remitido los medios de comunicación sobre el asunto, ya que han sido censuradas por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.