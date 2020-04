Casado carga contra Sánchez por la alta tasa de contagios de sanitarios: "Esto no puede pasar"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, pactó este lunes con Pedro Sánchez crear en el Congreso una comisión para abordar la crisis del coronavirus. Pero hasta ahí el acuerdo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.

Desde Génova mantienen sus críticas a lo que consideran una "nefasta" gestión de la crisis por parte del Ejecutivo y este martes, ha sido el propio Pablo Casado el que cargaba contra el Gobierno en Twitter por la alta tasa de contagios de sanitarios: "Esto no puede pasar", sentenciaba el presidente de los populares tras conocerse que en España hay ya 31.788 profesionales de la salud contagiados, según el último balance del Ministerio de Sanidad. En estas últimas 24 horas, 852 personas han sido hospitalizadas y 49 han sido ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos, pero el departamento que dirige Salvador Illa no ofrece un cómputo total de los mismos porque Madrid y Galicia aún no han proporcionado los datos acumulados.

Un día más honramos a los 430 fallecidos hoy por coronavirus, 21.282 en total. Y a los sanitarios que arriesgan su vida para cuidarles y sufren la tasa de contagio más alta del mundo, por no recibir protección de calidad del Gobierno. Esto no puede pasara href="https://t.co/7wPHLUhNpO">https://t.co/7wPHLUhNpO — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 21, 2020

Críticas a las que se sumaban otros dirigentes del PP como el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que exigía una vez más a Sánchez "eficiencia en la toma de decisiones y que se den pasos en la buena dirección para que los españoles que llevan tantos días en sus casas puedan salir lo antes posible".

También cargaba contra el Ejecutivo el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, que en una entrevista en Onda Madrid lamentaba que el Gobierno no dé la cara, que el presidente se esconda detrás de unos técnicos y del "aló presidente de los sábados" y que el nuevo portavoz del Gobierno sea Fernando Simón.

"El Gobierno tiene que ser menos adicto a la propaganda y más a dar la cara con los ciudadanos y a los medios de comunicación". "Pedro Sánchez tendrá que ir a sede parlamentaria y si quiere mentir, no lo hará al PP, mentirá a todos los españoles", ha sentenciado.

Y para tratar de "evitar otro fracaso español, para que España salga cuanto antes, se levante y se ponga en pie por sí misma" tras esta crisis, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, también ha pedido este martes que sean los populares los que presidan la comisión del Congreso que abordará la "reconstrucción" social y económica tras el coronavirus, "porque dentro de los equilibrios razonables entre Gobierno y oposición, nos parece una opción razonable y sensata", ha afirmado en RNE.