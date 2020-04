El Gobierno rectifica y cambia los "paseos cortos" con los niños por llevarles al súper con "sentido común"

Una nueva rectificación sin explicación. El Gobierno ha dado un nuevo giro en relación a la última de sus medidas: permitir salir a la calle a los niños a partir del día 27 de abril. Una iniciativa anunciada este sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció que los menores de 12 años podrían "disfrutar de un rato al día al aire libre" como "un pequeño alivio" a los más de 8 millones de niños que llevan cinco semanas confinados en sus casas desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma.

Una salida a la calle "con limitaciones" que este martes concretó algo más la ministra de Educación, Isabel Celaa, en una entrevista a TVE. Se trata de "un paseo corto" en la que los niños deberán estar acompañados "por un mayor y que obviamente tengan un ciudadano esmerado para que no vayan a parques públicos donde puedan tocar cosas que estén contaminadas". Una primera y segunda versión a la que hoy se suma una tercera que encierra una evidente marcha atrás.

Isabel Celaá: "Los niños, conforme a la legislación, van a una edad hasta los 12 años [...] Estamos hablando de salidas a partir del 27 de abril de niños acompañados por un mayor" https://t.co/pfvY9hQtW6 pic.twitter.com/5wfgbCbCdt — Los Desayunos (@Desayunos_tve) April 21, 2020

Según anunció la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, el Gobierno permitirá que los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que "ya estaban permitidas por el decreto del estado de alarma", esto es, ir al supermercado, a la farmacia o al banco, pero no dar paseos aunque fueran cortos. Un supuesto "alivio" en palabras del presidente Sánchez, que repitió la portavoz Montero preguntada en Moncloa por la más que evidente rectificación del Ejecutivo.

"El presidente dijo exactamente lo mismo que dice el decreto y lo que he dicho yo hoy. Ninguna contradicción a lo que yo he dicho hoy". Y añadió que "quizá eso de respirar el aire fresco se refería a eso", una salida a la calle con sus padres de camino a realizar una de esas compras diarias a establecimiento de primera necesidad. Y recalcó que "no habrá nadie con un cronómetro midiendo el tiempo" en que se realiza esa actividad.

Ante las reiteradas preguntas como si la posibilidad de contagio para los niños es mucho mayor en un supermercado que en un paseo al aire libre, Montero garantizó que "los supermercados en estos momentos están muy controlados y guardando todas las medidas de seguridad" aunque apeló a la "responsabilidad y sentido común de los progenitores" para "controlar los movimientos" de los niños al salir a la calle. "Confío plenamente en los padres y las madres. El sentido comun nunca puede ser sustituido".

Un sentido común que sin embargo no destiló al ser preguntada si los menores podrían realizar ese trayecto al supermercado en algún tipo de vehículo como bicicletas o patinetes. Un extremo que no descartó la portavoz siempre teniendo en cuenta "la edad del niño" y garantizando "no perder el control de la movilidad del niño". La portavoz también explicó que en los próximos días se publicará una guía del ministerio de Sanidad de Salvador Illa y de la vicepresidencia de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias para aportar "material intuitivo" para lo cual se ha concertado una reunión a tres bandas esta misma tarde.

La improvisación a la hora de comunicar una medida cuya guía no está aún concluida quedó patente en el ‘detalle’ no menor de los afectados. Frente al presidente Sánchez quien aseguró el sábado que serían los "menores de 12 años" tomando como referencia la Ley de Salud Pública, y la ministra de Educación que ratificó el criterio porque los mayores de esa edad se comportan como "un mayor", Montero sorprendió elevando la edad a los 14 años.