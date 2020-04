Supremacismo desbocado de ERC, que llama a utilizar a los niños para desobedecer al Estado

"España nos ha demostrado una y otra vez que no está gestionando bien esta crisis, la descentralización da mejores resultados que la centralización y el Gobierno va a remolque de las decisiones de Cataluña; estamos liderando nosotros, eso está claro", ha declarado el dirigente de ERC Sergi Sabrià.

El portavoz republicano ha aprovechado una entrevista en Radio 4, la versión en catalán de Radio Nacional, para arremeter contra el Gobierno a cuenta de la decisión de permitir que los niños puedan salir a la calle a partir del 27 de abril. Sabrià ha instado a no hacer caso al Gobierno y ceñirse a las instrucciones que imparta al respecto la Generalidad.

Sabrià ha desafiado al Gobierno en relación a la franja de edad de los niños autorizados a salir a la calle: "¿Si al Estado no le va bien la franja de cuatro a cinco años, que harán, detener a los padres? ¿Verdad que no vendrá la unidad militar esa (en alusión a la Unidad Militar de Emergencias) a detener a los padres, verdad que no lo harán?. No sufran porque no se encontrarán ningún guardia civil multando a sus hijos o a los padres".

En un tono encendido, Sabrià ha arremetido contra el Gobierno, a quien ha acusado de copiar las decisiones de la Generalidad en materia de confinamiento y desconfinamiento y ha instado a la desobediencia al Estado haciendo uso de los niños. Además ha criticado la presencia de "uniformados" en las ruedas de prensa del Gobierno y ha denunciado que "sobran uniformes verdes y faltan batas blancas".

También ha reconocido que el gobierno catalán ha podido cometer errores, "pero ahora es la hora de gestionar y si ha habido errores ya los analizaremos cuando pase la pandemia". De este modo ha pasado por alto la elevada mortalidad en las residencia de ancianos en Cataluña y el abandono de las mismas, asunto que afecta de lleno a la credibilidad de ERC toda vez que las competencias estaban en el departamento de Trabajo y Asuntos sociales dirigido por un consejero de ese partido.