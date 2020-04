Estruendosa alarma ante los aterradores tics totalitarios y amenazas del Gobierno a los medios

El Mundo

"Casado logra que Sánchez se siente a negociar en el Congreso"· A Rosell le parece maravilloso. "Casado fue ayer a su entrevista don Sánchez con un ánimo constructivo digno de elogio. "El líder del PP recupera la iniciativa y encuentra el equilibrio entre fiscalizar la labor gubernamental sin renunciar a la justa critica de la negligente gestión de la pandemia, y mostrar una franca disposición propositiva". Pero que se ande con pies de plomo, porque "Sánchez es sinónimo de frentismo, tacticismo y cesarismo. De ahí que carezca de autoridad y credibilidad para invocar unos acuerdos que exigen una altura de miras de la que carece un dirigente que hizo del no es no su principal bandera política ante los españoles". Francamente, Rosell, admiro tu optimismo.

Optimismo que no comparte Jorge de Esteban. "Cada uno va a arrimar el ascua a su sardina: Pedro Sánchez quiere quedarse en Moncloa como sea ; Pablo Iglesias quitarle el puesto y acabar con la monarquía", de los separatista ni hablamos, y la oposición "no fue capaz de impedir tras la últimas elecciones que se formase un ejecutivo tan incompetente como el que tenemos. Si no se forma un gobierno de unidad nacional PSOE PP lo mejor convocar elecciones ya". Ni va a haber ese gobierno , que ninguno de los dos quiere, ni elecciones. Lo que va a haber es un desastre descomunal.

Raúl del Pozo opina lo mismo. A Sánchez "no lo van a echar ni los bomberos ni las caceroladas. Otra cosa es que además del miedo a estar seco o apestado también hay miedo a la vuelta del ordeno y mando y a las tentaciones autoritarias del gobierno. Se observa en Pedro Sánchez el gusto de gobernar bajo el régimen de alerta". Pues con el erial que va a tener que lidiar, no le arriendo las ganancias. Hay que estar muy zumbado para querer presidir un país en ruina total.

"El gobierno utiliza a la Guardia Civil como escudo", cuenta Fernando Lázaro. Lo malo es que la Guardia Civil se deje. Eso es lo peligroso. "Malestar en las fuerzas de seguridad con Moncloa, que veta las pregunta sobre el uso político del Instituto Armado". El Mundo le arrea a Simón un broncazo monumental. Y merecido. "Simón es el portavoz que minimizó la amenaza, que descartó el contagio local, que avaló la concurrencia masiva a las letales manifestaciones del 8M , que se contagió por el desprecio a la cuarentena que reinó en Moncloa y que finalmente reconoció que no sabe cuántos españoles han muerto o se han infectado porque la contabilidad del mando único ha resultado caótica. Pero ayer Simón dio un paso más y se permitió tildar de indecente el cuestionamiento de declaraciones tan graves como las del general de la Guardia Civil que verbalizó una estrategia de censura aun sin explicación convincente. Señor Simón, España no es China. En España se puede y se debe cuestionar cada día la labor de los gestores de una pandemia. No entenderlo así supone cruzar la raya que separa al científico del activista. De estos tenemos suficientes. Usted puede presentar su dimisión". Increíble que este tío tenga la cara de presentarse todavía ante los españoles. ¿No tiene dignidad?

Rafa Latorre comenta la "bochornosa rueda de prensa" de ayer, "en la que el general pronunció una soflama puramente sentimental sobre su hoja de servicios y recibió el aplauso caluroso de sus compañeros, entre los insultos de Simón, y no creyó necesario ni disculparse, ni explicar, ni enmendarse". Una vergüenza para el Cuerpo.

El País

"Sánchez y Casado acuerdan negociar el pacto nacional en una comisión del Congreso". "Parece evidente que ni el PSOE ni el PP tienen ningún interés en ser los culpables de una posible ruptura, así que hay margen para la negociación, el menos del formato, no tanto de los contenidos". Qué gran alivio para la peña, oye, no hay test, no hay mascarillas, nos vamos a tomar por saco, muere la gente como chinches pero PSOE y PP están de acuerdo en el formato.

El editorial es de chiste. "El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acude el jueves al Consejo Europeo con una buena iniciativa para contribuir a la gestión de la mayor crisis económica de la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial". Claro, este inútil que de lo único que entiende es de propaganda va a salvar al mundo. ¿En El País no se cansan de hacer el ridículo?

Ni de mentir. "PP y Vox continuaron ayer alimentando la polémica abierta" por el picoleto de Sánchez. Como si la polémica hubiera pasado. Y dice que "en el seno de la Guardia Civil se evidenció el malestar por las críticas de la oposición". ¿Quiere El País hacer cómplice a toda la Benemérita de las triquiñuelas autoritarias del Gobierno?

ABC

"Negociar sí, pero en el Congreso". También ABC está súper contento con la reunión. "Hace bien Sánchez en aceptar la propuesta de Casado, porque para el PP no era factible sentarse en la Moncloa junto a Bildu o ERC, que desean la destrucción de España". Pues están cerca de ver cumplidos sus deseos.

La polémica del Guardia Civil lejos de amainar, arrecia con la impresentable escenita de ayer ."La Moncloa veta todas la preguntas de la prensa dirigidas al jefe de la Guardia Civil". ¿Pero de qué van? Al Simón le caen hostias como panes. "No está entre los cometidos de los altos cargos ministeriales repartir credenciales de decencia". ¿Quién se ha creído que es? En lugar de enderezar las cosas echando más leña al fuego.

Luis Ventoso dice que en una democracia normal "el general ya estaría en su casa. ¿Qué pasa aquí? El militar comparece, alardea de su hoja de servicios y explica que no hay ideología. Y listo. No se retracta del disparate antidemocrático que soltó , ni pide disculpas. De propina , sus compañeros rompen a aplaudirlo como si fuesen críos en un cumple mientras Moncloa censura todas las preguntas" sobre el tema. Insólito. Los sanitarios sin protección, la gente muriendo en masa y esta panda de irresponsables jugando al corro de la patata. Esto es inaudito.

Pero ahí no acaba la cosa. "Acto seguido, el médico Fernando Simón, al que teníamos por un técnico se transforma en político. Califica de indignos a los que han cuestionado las palabras del general" y nos dice que está muy cansado y tal. "Pues descanse, doctor Simón. Nadie le pide que no duerma ni coma, ni que sea un súper prota al borde del colapso físico". De hecho estamos hasta las narices de usted, que no ha dado una. Seguro que hay alguien mejor capacitado para sustituirle.

Como dice Ana I. Sánchez "los tics totalitarios que esta imponiendo este gobierno resultan aterradores". Y aún más si un cuerpo militar armado hasta los dientes se pone a su servicio.

La Razón

"Facebook investiga cuentas falsas para apoyar al Gobierno". Las malditas redes sociales.

Habla el editorial sobre Sánchez y Casado y dice que van "en la buena dirección. Merecen un voto de confianza y sería bueno que se redujera el actual ruido de fondo de la controversia sin que ello signifique renuncia alguna a la labor de control del ejecutivo". También Marhuenda es un tío feliz. "Los líderes del PSOE y el PP han estado a la altura de las circunstancias". A ver mañana en la sesión de control si se manifiesta el buen rollito.

En cuanto a la que ha liado el general, dice La Razón que hay "desencanto y rechazo a que se use a la Guardia Civil" en el Cuerpo. Lo contrario que dice El País.

"Una comparecencia ante los medios teatralizada. Con declamación y aplausos. No faltó de nada. Por haber hubo hasta reprimenda". Se le fue la mano esta vez a Oliver. Iñaki Zaragüeta tiene la impresión de que "al ejecutivo de Sánchez le ha preocupado, tanto o más que poner en marcha los medios para combatir la pandemia, el control de la información y la persecución de las comunicaciones privadas críticas. Como si las directrices emanaran de Podemos y no del PSOE. O ha sucedido, como han afirmado algunos compañeros de partido, que el presidente se ha podemizado". Sánchez venía podemizado de fábrica. "Se ha mostrado soberbio, incapaz y con tintes claros de totalitarismo. La prioridad se ha centrado en cercenar la información crítica" mientras llueven los muertos a su alrededor. Es de cárcel.

Comparte preocupación Abel Hernández. "Las amenazas se suceden y aumenta la preocupación en los medios de comunicación. La alarma alcanzó un volumen de estruendo" con el picoleto. "Llueve sobre mojado. Lo que ha dicho el general es la consigna del PSOE a sus militante. La presión directa o solapada -incluso con algún amenazante burofax- sobre los medios indica la falta de escrúpulos y el grado de preocupación de la Moncloa para que el gobierno de Pedro Sánchez no salga achicharrado. En eso se trabaja con gran dedicación. Vale todo. Habría que conocer si hay instituciones públicas como el CNI y la Guardia Civil involucradas en la tarea, al servicio de la imagen de este gobierno cortocircuitando, es preciso, la libertad de expresión. No es extraño que cunda la preocupación". Y a todo esto, ¿dónde está el Rey? ¿Y los medios afectos? ¿Lo van a permitir?