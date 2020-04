Casado fuerza un minuto de silencio por los fallecidos y avisa a Sánchez: "La paciencia tiene un límite"

Pasadas las diez de la mañana de este miércoles, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, subía a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y pedía un minuto de silencio. Un homenaje a las más de 22.000 víctimas fallecidas por coronavirus que antes no habían solicitado ni la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ni el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Tras ello, comenzaba su intervención en la que ha exigido que no se hable de la crisis como "una guerra", ya que nadie va a salir victorioso de ella: "Es una catástrofe en vidas humanas y una hecatombe económica".

El líder del PP ha reiterado sus críticas a la gestión de Sánchez, "por su incompetencia, tardanza e imprevisión", y le ha advertido: "Con nuestros niños no se juega, y con la salud de los españoles, tampoco". "España es el país con más muertos por habitantes", ha recordado el presidente del PP que se ha dirigido al presidente del Gobierno para preguntarle: "¿Por qué no piden disculpas por sus errores?".

"La paciencia tiene un límite"

En su discurso, el líder del PP ha anunciado su apoyo a la tercera prórroga del estado de alarma que se votará este miércoles en el Congreso pero ha lanzado un aviso a Sánchez: "Aproveche bien estos quince días más porque la paciencia de los españoles tiene un límite".

"Nosotros hoy cumplimos con nuestra parte, renovar una medida excepcional para contener esta tragedia en vidas y empleos. Ahora debe usted cumplir con su parte, aprovechar esta confianza para gobernar al servicio de todos los españoles", ha exigido al presidente del Gobierno el líder popular.

"El destino de la nación está en las manos de cada compatriota pero el rumbo de salida de esta crisis depende de las nuestras. La mía ya se la he dado, aproveche bien estos quince días más porque la paciencia de los españoles tiene un límite. Hasta entonces, no hay nada que celebrar ni nada que aplaudir. Mas de 20.000 compatriotas fallecidos merecen nuestro respeto, homenaje y luto", ha sentenciado.

Pide explicaciones

El líder del PP no ha perdido la ocasión tampoco para pedir de nuevo explicaciones a Sánchez por las palabras del general Santiago de la Guardia Civil, al afirmar que se trabajaba para minimizar las críticas a la gestión del Gobierno. También sobre las palabras de la ministra Celáa, cuando aseguró que había que evitar los mensajes negativos.

"El coronavirus se vence con mascarillas, no con mordazas. Deje de coartar la libertad de los ciudadanos en las redes sociales y no use ni a la Fiscalía y a la Guardia Civil para estos propósitos. Demasiado sufrió ese cuerpo en los 90 con ustedes como para empañar su intachable trayectoria", ha zanjado Pablo Casado.