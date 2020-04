Iglesias aún no ha resuelto la devolución de los viajes del Imserso: "Si sucumbimos por el COVID-19, pagan menos"

La devolución del importe de los viajes cancelados del Imserso a los pensionistas por la pandemia del coronavirus está paralizada. Según una circular de la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, "la devolución no se va a gestionar inmediatamente".

La suspensión de los viajes afecta a unos 200.000 pensionistas y aún no se ha determinado la forma de pago por parte del Imserso y de las empresas mayoristas que gestionan los viajes, Mundiplan y Turismo Social. Cabe destacar que cuando se contrata un viaje del Imserso, el Gobierno paga el 21% del viaje y el resto el pensionista. Además, el 80% se contrata a través de agencias de viajes.

La circular del departamento que dirige Iglesias con fecha 14 de abril señala que la suspensión afectaba inicialmente, "en una primera etapa, a todos aquellos viajes cuya fecha de salida estuviera planificada hasta las 00:00 horas día 13 de abril". Posteriormente, con la orden publicada en el BOE el 11 de abril, "se prorroga la interrupción de cualquier actividad comprendida en el ámbito del Programa de Turismo social del Imserso para personas mayores, hasta las 00:00 horas del martes 30 de junio de 2020, y sin perjuicio de las prórrogas que se pudieran adoptar".

Por tanto, la situación afecta a la totalidad de los viajes del programa de Turismo Social del Imserso, con independencia de su procedencia, destino, duración o la modalidad del viaje. A continuación, el departamento de Iglesias señala que "si su viaje está incluido entre los interrumpidos, se podrán recuperar las cantidades ya abonadas para estos viajes. Pero, sobre esta devolución, es preciso concretar los siguientes aspectos: la devolución no se va a gestionar inmediatamente, ya que debe concretarse la forma de ejecutarla y en estos momentos, exclusivamente, se está procediendo a recoger las solicitudes de devolución".

Sobre el procedimiento de devolución, se indica que para los viajes de costa peninsular gestionados por Mundiplan, hay que distinguir "si la reserva la hizo el usuario personalmente de forma electrónica, a través de www.mundiplan.es deberá entrar nuevamente en esta página web, introducir su localizador y solicitar la tramitación 'suspensión viajes del Imserso'. Si la reserva la hizo a través de una agencia de viajes, deberá acudir a la misma una vez se levante el estado de alarma y se pueda circular y transitar libremente por las calles y, lógicamente, estos establecimientos estén abiertos".

El escrito insiste en que "la devolución no se va a gestionar inmediatamente. Por ello, al no haber un plazo establecido para hacer esta gestión ante las agencias de viajes, se deberá, siguiendo las indicaciones que rigen en el actual estado de alarma acudir a las mismas para realizar este trámite cuando la situación se normalice y se pueda salir de casa".

La circular explica que para los viajes de costa insular y turismo de interior gestionados por Turismo Social, se deberá enviar necesariamente por correo postal la documentación original del viaje junto con los 24 dígitos del IBAN bancario y el nombre del titular de la cuenta. Por lo tanto, los pensionistas no podrán empezar a gestionar la devolución hasta nueva orden.

Los pensionistas indignados: "Nos están dando largas"

Uno de los miles de pensionistas afectados por la congelación de la devolución del importe de los viajes cancelados por el Imserso por la pandemia del coronavirus denuncia a Libertad Digital que "están dando largas" para la devolución de los importes de lo viajes suspendidos a los mayores.

"Si sucumbimos con el COVID-19, pagan menos", afirma muy enfadado el pensionista que pagó más de 1.100 euros de su viaje 45 días antes de la fecha como le exigían. "En el siglo XXI no te dan opción a enviar por email los comprobantes de las reservas y hay que hacerlo por correo ordinario, pero no podemos salir a la calle por el confinamiento. No sabemos si al salir a la calle la Policía me va a parar y si yo puedo ir a Correos", lamenta.