Álvarez de Toledo: "Estamos confinados en la incompetencia y la mentira de este Gobierno pero nos vamos a liberar"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado este jueves en una entrevista en Es La Mañana de Federico que los españoles, además de estar confinados en sus casas, también están "confinados en la incompetencia, la censura y la mentira de este Gobierno", pero ha advertido: "Nos vamos a liberar de ello".

Álvarez de Toledo, que ha asegurado que "la principal característica" de Pedro Sánchez "es el narcisismo, no encaja bien la crítica y se retuerce. No es capaz de mirar a la cara al orador", pero ha continuado asegurando que "nos vamos a liberar" de este Gobierno "porque la fortaleza y la voluntad española de seguir siendo una democracia adulta sigue en pie", ha sentenciado la portavoz del PP que ha añadido que "si empujamos en la buena dirección", el desconfinamiento va a ser "antes de lo que las previsiones frívolas del Gobierno lanzan al aire".

Pero aún no ha llegado ese momento, ha asegurado Álvarez de Toledo, que ha explicado lo "difícil" que fue este miércoles para el PP tomar la decisión de apoyar la prórroga del estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez: "En este instante, en España no estamos para levantar a día de hoy el confinamiento y, por eso, nosotros votamos que sí".

"Nosotros le dijimos al Gobierno que repudiamos prácticamente todos sus hechos, sus mentiras e incompetencia, pero valoramos tanto la vida de nuestros compatriotas que votamos que sí. Sí a que el impresionante sacrificio de médicos y enfermeras valga la pena, sí al que el Palacio de Hielo no vuelva a ser una morgue y sí a que los enfermos vuelvan a casa y no pasen a engrosar ese agujero negro de muertos sin contabilizar", ha añadido.

La comisión de reconstrucción en el Congreso

"Hay que levantar el confinamiento con un plan razonable que el Gobierno no tiene", ha continuado la portavoz popular que ha relatado cómo están intentando poner en marcha desde su grupo, "lo antes posible", la comisión del Congreso para la "recuperación" de España tras la crisis del coronavirus.

Una comisión en la que los populares pretenden que se examinen las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma y, "con un diagnóstico certero, proponer las estrategias e iniciativas más adecuadas para revertir las consecuencias negativas de la crisis. El objetivo que todos compartimos es acelerar la recuperación de la normalidad", aseguran.

A juicio del Grupo Popular en el Congreso encabezado por Álvarez de Toledo, esta comisión se tiene que organizar "en torno a cinco grandes áreas: Sanitaria, Económica, Social, de Libertades Públicas y de Europa", y en la que tienen que comparecer desde los profesionales médicos a los autónomos para buscar soluciones a esta crisis.

En este sentido, Álvarez de Toledo ha celebrado que Casado consiguiera tras su reunión con Sánchez que esta "mesa de reconstrucción", que el Ejecutivo pretendía que fuera extraparlamentaria, se trasladara a la Cámara Baja porque "el Congreso es transparencia y votación, y ahí se verá las diferencias y los consensos" porque "la unidad no se impone, nace de la deliberación y el debate", ha sentenciado.

"El fracaso de un Gobierno de izquierdas"

La portavoz popular también ha recordado en esta entrevista el "gesto importante" que tuvo este miércoles durante el pleno en el Congreso Pablo Casado que frente a la "ocultación de muertos" por parte del Gobierno pidió un minuto de silencio. Un homenaje que antes no habían solicitado ni la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ni Pedro Sánchez. "No sé si causo malestar en otros sectores pero es una obligación moral y ese minuto dignificó al Congreso y llenó un vacío moral" porque el Gobierno "tiene que contar bien a los muertos" y averiguar "por qué murieron, no de qué".

"España tiene más muertos, confinamiento más drástico y el impacto económico más severo. Y no es el fracaso del Estado ni del sistema, es el fracaso de un Gobierno de izquierdas", ha sentenciado la popular que ha recordado también que Casado preguntó hasta tres veces a Sánchez si va a pedir un rescate europeo y el presidente del Gobierno "no contestó".