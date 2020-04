Castells pide a las universidades que consulten a sus alumnos cómo evaluarles

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha comparecido en Moncloa por primera vez desde que asumió su cartera. En rueda de prensa ha explicado que si la Selectividad se pudiera hacer de manera presencial en junio se hará, pero ha añadido: "No sé si las universidades podrán hacer una prueba telemática pero lo tendrán que hacer si no hay otra manera".

El ministro tampoco ha garantizado que se puedan celebrar exámenes en las aulas este curso. "Ojalá, pero no lo sabemos. Dependerá de la situación de junio, pero en cualquier caso, no podrán ser como siempre", ha añadido.

Siempre que lo permitan las autoridades sanitarias, ha insistido Castells, los exámenes presenciales deberían realizarse con "distanciamiento social" y evitando "densidad en las aulas", aunque el titular de Universidades aconseja que todas las evaluaciones se planifiquen ya de forma telemática para evitar "improvisar en el último minuto exámenes 'online".

Castells, que ha sido durante décadas profesor universitario hasta que entró en el Gobierno, ha apremiado a sus antiguos colegas a "consultar" sin demora a los estudiantes la fórmula para las evaluaciones este curso, recordando que "las universidades son de los estudiantes", ha proclamado enfático.

En su opinión, los estudiantes "necesitan información" y también "ser oídos" ante las circunstancias excepcionales en las que siguen el curso académico desde el decreto de confinamiento. Por ello, pide a los docentes que tengan en cuenta "las condiciones psicológicas" de su alumnado. "Hay que ser muy flexible, hay que adaptarse a las condiciones que cada estudiante está teniendo", ha añadido.

"Depende de que el mundo no se hunda"

Sobre el próximo curso, Castells confía en que pueda comenzar en el calendario habitual, después del verano. "Aunque depende de lo que depende todo, de que el mundo no se hunda", ha apostillado. "En principio debería abrirse en los plazos normales, pero habrá que adaptar, seguramente, la presencialidad", ha advertido.

En ese sentido, el titular de Universidades augura que el regreso a las aulas no será "de cualquier manera" ni "como antes". Castells da por seguras medidas como el distanciamiento social. "Eso quiere decir que habrá que adecuar las clases presenciales en condiciones que permitan respetar esos dos metros, enseñar en aulas grandes y en horarios distintos, desinfectándolas", pronostica el ministro.

Recogida de apuntes y ordenadores en otras residencias

Castells considera que es "un problema muy serio" el hecho de que algunos alumnos no puedan volver a los pisos o residencias donde vivían durante el curso para recoger el ordenador y los apuntes, y ha explicado que el ministro del Interior podría abordar esta cuestión mañana para ver "en qué medida y sin riesgo" pudieran volver, aunque ha recordado que se trata de la movilidad "de cientos y miles de estudiantes".

Parece difícil en estos momentos aunque hay "un rayito de esperanza", si hubiera una relajación de las medidas de confinamiento tras el 9 de mayo: "Ahí se podría incluir una movilidad puntual con salvoconducto de las universidades, con permisos nominativos para ir de un sitio concreto a otro y en un día fijado". No obstante, el margen de lo que decida Interior, se evaluará esta situación en la Conferencia de Rectores, según ha explicado Castells.

También se ha referido a la bajada de las tasas universitarias, que llevará a la próxima conferencia de política universitaria con las comunidades autónomas, y ha insistido en que, aunque esa es la postura del Gobierno, depende de que haya presupuestos .

Sobre la subida de becas, ha afirmado que el Ejecutivo lo va a intentar, pero que no se anunciarán los criterios hasta que no se consensúen entre los distintos ministerios del Gobierno. "Sería irresponsable prometer cosas que no están en nuestras manos", ha aseverado.