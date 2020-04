La gente, harta, "se salta el confinamiento: 'queremos la verdad', 'censura dictadura', 'democracia secuestrada'"

El Mundo

"Sanidad compró mascarillas y test sin licencia y a coste abusivo" . Y el tío que lo hizo tiene ahora plenos poderes en lugar de estar en el paro, tiene narices la cosa.

Sobre el pleno de ayer, dice que "el naufragio de la gestión deja a Sánchez mas solo que nunca". No, hombre, tiene a Echenique y a Baldoví, puede dormir tranquilo. Dice el editorial que "Casado no ahorró críticas porque la gestión las merece por la tardanza en la adopción de medidas, por la escasez de material y por la chapuza de su adquisición, por la opacidad y la tentación censora, por los bandazos y la improvisación. Pero con las víctimas en la memoria y la responsabilidad de un partido de Estado, el PP votó a favor de la prórroga". Y de nuevo, sin condiciones. "El presidente manifestó su voluntad de alcanzar acuerdos con todos ‘con todas las consecuencias’. Todos los españoles desean que no sea otro eslogan vacío". Pero "los precedentes no avalan el valor de la palabra de Sánchez" que es exactamente cero, se lo ha trabajado bien este mentiroso patológico.

Javier Redondo dice que "el gobierno no puede eludir su responsabilidad amparado en la perentoriedad, pues rechazó y sigue rechazando otros mimbres desde el principio". "Al contrario, Sánchez e Iglesias decidieron reformar su binomio". Pues que apechuguen con las consecuencias. Las muertes que no cesan pesarán sobre sus conciencias en exclusiva. Y la crisis económica que se nos viene encima. Hay que estar muy loco para querer ser presidente del Gobierno en estos momentos.

En cuanto a Raúl del Pozo, le recomiendo que cambie de amigos, porque su columna parece escrita por el mismísimo Monedero. "La derecha y la ultraderecha siguen en una campaña para satanizar a Iglesias y a los comunistas. Se inicia la guerra sucia contra el Gobierno. No se lo van a permitir, si pueden, que el gobierno saque al país de la crisis", le ha dicho un amigo comunista. "El banquillo azul se comportó con extraña humildad", "pero Casado sacó el látigo". Esto lo dice el propio Raúl. "La derecha no tiene vergüenza. Gritan viva la muerte y se aprovechan de los muertos". La reclusión te está afectando negativamente, Raúl, para escuchar esta basura nos ponemos a Ferreras, leemos a Escolar, pero no compramos El Mundo. Lo dicho, Raúl, cuidado con las malas compañías.

El País

"Sánchez saca adelante otra prórroga en un Congreso cada vez mas adverso". "Sus socios suben el tono". Salvo la banda de Iglesias, le pusieron a caldo. Claudi Pérez admite que "el gobierno ha cometido errores de trazo grueso. El 8-M y los problemas en el material médico le perseguirán durante mucho tiempo". ¡Madre! Creo que es la primera vez que se habla del 8-M en este periódico, era tabú. "El discurso autocomplaciente de Sánchez se compadece mal con los hechos". Dicho esto, el de Pablo Casado es de "una brutalidad casi sin parangón". Pues no le hemos oído llamar a Sánchez asesino.

Pero si ya hasta Josep Ramoneda se permite alguna critica al gobierno es que la cosa pinta negro hormiga. "El presidente Pedro Sánchez ha optado por el buenismo autoritario. El tono amable ha venido acompañado en la práctica por una recentralización radical y un vetusto discurso de unidad, patria y fuerzas armadas. Lo ha querido hacer solo. No se ha trabajado la complicidad de la oposición y de las comunidades autónomas". Y ahora pide ayuda.

Por cierto, "los socialistas defienden a Iglesias tras ser acusado de ‘chavista’ por la oposición". Mientras evitaron defender al Rey de los ataques de Iglesias. Ay, los socialistas, no doy un duro por ellos.

ABC

"Estado de alarma, estado de inoperancia". Dice el editorial que "España tiene el peor gobierno posible en el peor momento posible, pero lejos de aprovechar la mano tendida del PP, Sánchez se ratifica en la coalición con los comunistas. La fijación de Sánchez con su fallido gobierno de coalición hará inevitable unas elecciones anticipadas para que sean los ciudadanos los que decidan valorar democráticamente cómo quieren encarar la reconstrucción". Su empecinamiento será su tumba.

Luis Ventoso recrea cómo sería la cosa con un gobierno del PP. "La calle Génova está atestada de manifestantes. Rodean la sede del Partido Popular". "El malestar con el gobierno conservador ante su gestión de la epidemia es tal que miles de ciudadanos progresistas han decidido saltarse el confinamiento para protestar en las calles. La cadena al rojo vivo ha montado un plató para un maratón en directo". "Queremos la verdad, democracia secuestrada, el precio de los recortes, censura dictadura", dicen las pancartas. "Gran cacerolada". "Almodóvar no duda en denunciar que estamos ante un golpe de Estado. Iglesias, Sánchez y los separatistas hablan de franquismo. Toda la oposición exige elecciones". No has hecho un gran ejercicio de imaginación, Ventoso. Es un relato basado en hechos reales.

La Razón

"Desescalada a ciegas: Moncloa pide a las comunidades su plan". Porfa, dadme ideas. Mientras "los presidentes advierten de que no hay test ni mapas epidemiológicos". Hombre, no hay mascarillas y va a haber mapas epidemiológicos, tenéis unas cosas.

Antonio M. Beaumont certifica que "este gobierno no da más de sí. La legislatura se ha volatilizado. Las reiteras peticiones de consenso de Sánchez son la viva imagen del boxeador sonado que se agarra a las cuerdas para escapar del KO mientras mira de reojo al rincón, implorando sin fuerzas que no tiren la toalla que ponga fin a su carrera personal". Patético.

Marhuenda está muy asustado con los plenos poderes a Illa, "un incompetente" que "tendría que ser fulminantemente destituido, es el amo y señor de nuestras vidas". Acabáramos. Así que cuídense mucho, porque si esperan que lo haga el gobierno vamos a tener que reabrir la morgue del Palacio de Hielo. Y abrir muchas más.