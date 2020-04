El presidente de la Generalidad, Quim Torra, cree que ha llegado el momento de reemprender las negociaciones bilaterales entre la Generalidad y el Gobierno, toda vez que a su juicio, tanto en Cataluña como en el resto de España se habrían superado "los picos de la epidemia" del coronavirus. El dirigente separatista se ha mostrado así de optimista en relación a la emergencia sanitaria y ha asegurado respecto a la incidencia del Covid-19 que "estamos entrando en otros escenarios y también estamos entrando en un momento en el que podemos tener esta discusión política pendiente".

Según el dirigente separatista, el retorno de las negociaciones con el Gobierno en la mesa bilateral es posible y urgente porque "tenemos presos políticos, tenemos gente en el exilio y este país tiene pendiente la decisión del derecho de autodeterminación... Que estemos ahora centrados en la gestión de la epidemia no quiere decir que hayamos renunciado a ninguna de nuestras reivindicaciones", ha manifestado en una entrevista para el diario independentista El Punt Avui.

Las negociaciones entre Generalidad y Gobierno quedaron interrumpidas de mutuo acuerdo por la crisis del coronavirus cuando sólo se había llevado a cabo un encuentro en Madrid tras la reunión inicial en el palacio de la Generalidad. Ahora se podrían retomar los contactos "tranquilamente", según Torra, que por otra parte no ahorra críticas contra el presidente el Gobierno.

"Imposición tras imposición"

Al presidente de la Generalidad no le gustan las ruedas de prensa con uniformados y en su opinión no hay diferencias entre un Gobierno de izquierdas y otro del PP a la hora de gestionar la crisis: "Hace no sé cuántos meses que insistimos en la renta de base de ciudadanía y en la supresión de impuestos y eso no ha pasado aún. Uno piensa: ¿Exactamente cuál ha sido la diferencia entre que la gestión de la crisis la lleve un Gobierno de izquierdas o uno del PP?".

También se queja de haberse enterado por la prensa del decreto de estado de alarma: "Nunca se nos ha justificado ninguna de las decisiones que ha adoptado el Gobierno español. Hablamos de diálogo pero la prueba de este mes de gestión es que el diálogo ha sido inexistente, todo ha sido imposición tras imposición. Las cosas se podrían haber hecho de otra manera".