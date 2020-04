Casado anuncia que el PP no apoyará el decreto del Gobierno sobre Justicia: "La han puesto en la diana"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este lunes en una entrevista en Es La Mañana de Federico que el Partido Popular no apoyará el decreto ley que prepara el Gobierno de "medidas procesales y organizativas para hacer frente al coronavirus en el ámbito de la Administración de Justicia", adelantado por El Confidencial.

"No se va a apoyar ese decreto", ha sentenciado Casado que ha explicado que "no se pueden cambiar los órdenes jurisdiccionales y no se puede modificar una Ley Orgánica a través de un Real Decreto en un estado de alarma", ha añadido el líder del PP que también ha negado que se estén produciendo conversaciones con los socialistas para alcanzar este acuerdo: "No nos han pasado ni un papel en el último mes y medio".

"Lo que quiera negociar el PSOE, que lo traiga al Congreso. No queremos negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias. Creo que todos los españoles han podido ver que este Gobierno no es fiable", ha asegurado el líder el PP. En este sentido, desde Génova explican que los populares pedirán que la medida se tramite como proyecto de Ley en el Congreso y entonces "la analizarán, pedirán los cambios que consideren necesarios y verán si la apoyan".

"Han puesto en la diana la Justicia"

Casado también ha puesto el foco en la necesaria "independencia del Poder Judicial" y que miembros del Gobierno como Pablo Iglesias o el propio Pedro Sánchez "ya han decidido, tras atacar a la Corona, al CNI, al CIS o incluso al Parlamento, poner en la diana a la Justicia".

El presidente popular ha recordado también que "hay tres jueces en el Ejecutivo que no han atacado la posición que ha tenido Iglesias", tras referirse al caso de la dirigente de Podemos Isabel Serra: "Iglesias ha arremetido contra una sentencia que se puede recurrir mintiendo sobre lo que ha sucedido. Aquí no se está hablando de un desahucio, se juzga la agresión a una Policía".

"Hay que ser serios en los reales decretos que se van presentando y el PP está dejando muy claro que el estado de alarma no es una alarma de estado y demasiados poderes tiene ya este Ejecutivo como para intentar legislar aprovechando esta situación", ha concluido el líder del PP.

"Los test son lo mínimo tras 45 días"

Muy crítico con la gestión del Gobierno, el líder del Partido Popular ha reclamado una vez más en esta entrevista que se realicen test a toda la población: "Los españoles tienen ese derecho", ha asegurado.

Tras 45 días de estado de alarma, "es lo mínimo", ha explicado un Casado que cree que "si no, no va a haber desescalada. O se testa a toda la población o hay mucho riesgo de que pueda haber rebrotes y de que el cierre económico nos deje un número de parados y de quiebra a nivel de la economía productiva terrible".

El líder del PP también ha afeado a Sánchez haber llegado "tarde" a esta crisis. "El 30 de enero teníamos la primera alerta internacional y el gobierno estaba preocupado por nombrar a la fiscal general del Estado y por recibir en Barajas a la vicepresidenta de Maduro. Y cuando llegaron las alertas de la Unión Europea, en el Gobierno estaban preocupados por las manifestaciones del 8 de marzo. Después, empezaron a improvisar", ha dicho el presidente popular que considera que "la ideología impidió a Sánchez ser eficaz y la incompetencia le está impidiendo resolver la crisis de forma lógica".