Angustia en el PP y Vox por el plan de desescalada de Sánchez: "No hay nadie a los mandos"

Angustia es el sentimiento que ha generado la nueva comparecencia de Pedro Sánchez en las filas del Partido Popular y Vox. Tanto los de Pablo Casado como los de Santiago Abascal han criticado las medidas para la desescalada anunciadas este martes por el presidente del Gobierno.

Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que "sin una desescalada clara y bien planificada, con un calendario nítido mucha gente se va a sentir angustiada". "No se han podido evitar miles de muertos, ahora se trata de evitar miles de vidas arruinadas", ha exigido en su comparecencia en el Congreso tras la Junta de Portavoces.

Más severo, el número dos del PP, Teodoro García Egea, que aseguraba en Twitter que el Ejecutivo no tiene "ni GPS, ni timón, ni nadie a los mandos". "Un Sánchez sin rumbo y recreándose en sus propios bulos dedica más de una hora a proclamar imprecisiones. No hay plan", afirmaba en las redes sociales acompañando sus declaraciones con un vídeo de la conferencia del presidente del Gobierno.

Ni GPS, ni timón, ni nadie a los mandos. Un Sánchez sin rumbo y recreándose en sus propios bulos dedica más de una hora a proclamar imprecisiones. No hay plan. pic.twitter.com/nvIAG3FfNr — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) April 28, 2020

Además desde Génova recuerdan que Pedro Sánchez en ningún momento se ha puesto en contacto con ellos para explicarles el plan de desescalada antes de anunciarlo ante los medios. Extremo que critican ya que estas medidas "las van a tener que aplicar en los próximos días comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP".

Vox insiste en la necesidad de hacer test

Desde Vox, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que el plan de desescalada anunciado por Sánchez "no tiene ningún sentido" al desconocer los criterios técnicos en los que se basa para su aprobación. "Está basado en ideas preconcebidas del Gobierno y no en datos mensurables que se puedan ir comprobando", ha criticado.

Para el diputado, la "pieza" más importante para poder llevar a cabo un desconfinamiento con éxito, es la realización de test masivos a la población, que todavía no se están llevando a cabo. "Si no tenemos test, si no tenemos datos estadísticos o parámetros objetivos sobre los que medir, va a ser muy difícil tomar decisiones con criterio, más allá del criterio político", ha denunciado.

En cuanto al sentido del voto de Vox en las futuras prórrogas del estado de alarma que serán necesarias para poner en marcha el plan de desescalada, Espinosa de los Monteros ha recordado que su partido ha denunciado el decreto del estado de alarma por consideralo "abusivo" y contrario a los derechos fundamentales. El partido viene votando en contra en las dos últimas prórrogas después de apoyar la primera planteada por el Gobierno.