Que se prepare el Gobierno, se avecina un "15-M de la extrema derecha"

El Mundo

"El Gobierno admite ahora que ha hecho menos test de los que dice". Tampoco nos lo habíamos creído, las películas que se cuenta el gobierno a sí mismo se dan de bruces con la realidad y eso lo sabe todo el mundo. "Sanidad da por primera vez datos precisos sobre las pruebas que desmienten sus propias cifras". ¿Habrán pillado Illa y su escudero Simón el virus de la verdad? Cuenta Lucía Méndez cómo se construyo el manual de comunicación de Moncloa. "Moncloa pensó que si todo el mundo estaba en casa por obligación, seguramente estaba viendo la tele, así que decidió ocupar la pantalla a todas horas con ruedas de prensa de varios ministros a la vez, pero no siempre produjo los efectos deseados". Es lo que tienen los excesos, que la peña no es imbécil y acaba hasta las narices. "Miembros del gobierno se quejan de que Moncloa les obliga a comparecer aunque sea para no decir nada". Sí, ya lo hemos notado. Sobre todo los periodistas.

El editorial principal alerta de que la independencia de la justicia está en peligro. "El gobierno quiere dejar la instrucción de las causas penales", a Dolores Delgado, la de la información vaginal garantizada, "arrebatando esa potestad a jueces y magistrados independientes". "El Gobierno pretende saltarse la seguridad jurídica bajo la coartada del estado de alarma" y resguardarse de las querellas que le están cayendo. "Sánchez e Iglesias están dispuestos a aprovechar los estados de alarma indefinidos para quebrar el Estado de derecho y la independencia judicial con el apoyo de sus socios separatistas". Los mismos que le dejan tirado con los estados de alarma, que saca adelante con los votos del PP.

El segundo editorial alerta de la situación económica. "La emergencia del coronavirus amenaza con provocar una crisis económica sin precedentes en la historia reciente de España. No estamos ante una recesión cíclica, sino ante un crack agravado por la pésima situación de las cuentas públicas de nuestro país". Vamos, que la crisis de 2008 va a ser una broma. David Jiménez Torres abronca a Sánchez por sus "mensajes irresponsables eurófobos", que pide dinero insultando a la UE. Magnífica estrategia, oiga.

Y Raúl del Pozo dice que el gobierno los tiene de corbata "por el odio en la redes que se asoma a las ventanas". Pues esto no ha hecho más que empezar, "que esperen a que llegue la segunda parte de la catástrofe con corte, agujeros, rescate y un 15-M de la extrema derecha". ¿Esta vez no será de la gente?

El País

Poco que rascar en el periódico del régimen. "Más de 114.000 personas hospitalizadas en España desde la llegada del virus. Sanidad hace público por primera vez el dato de ingresos por covid-19". Jo, con Sanidad, está que lo tira. ¿Ya no le quedan más mentiras en la cartera?

Lo mejor de El País de hoy es que hay que irse a la página 22 para encontrar el último bulo del Gobierno. "La OCDE sitúa por error a España por delante de Alemania en el número de test. La organización sumó los datos oficiales de dos tipos de pruebas enviados por el gobierno y los comparó con los relativos a solo uno de esos métodos en otros países". ¿Les queda claro, no? Verán, les explicó, el gobierno engañó a la OCDE, que los pobres no saben que tenemos al rey del embuste por presidente del Gobierno, y ahora trata de cargarle el muerto a la organización. En fin, El País.

Cué nos cuenta cómo va la desescalada. "El gobierno trata de rebajar la presión con su plan de desescalada" aunque no tiene nada claro. Vamos, que va a ser como saltar de un avión sin paracaídas. Que Dios no coja confesados.

Y una curiosa forma de titular el decretazo contra la justicia independiente. "Casado torpedea el plan para evitar el colapso en los juzgados". Para evitar que el gobierno acabe en el banquillo, más bien.

ABC

"El gobierno busca un mayor control de la justicia. Utiliza el colapso de los juzgados por la pandemia para intervenir por decreto en el Poder Judicial, de espaldas a la oposición y a jueces, fiscales, abogados y funcionarios". Dice el editorial que "abordar una reforma judicial de calado en pleno estado de alarma y además hacerlo por decreto y pasando por encima de contenidos legislativos que solo deberían ser modificados en virtud de una ley orgánica, resulta arbitrario y abusivo". Pero yendo a lo concreto, "el ejecutivo abre la puerta a arrogarse funciones de la fiscalía como garante de la legalidad". Incluso "impone a los jueces los procedimientos a los que tendrán que dar preferencia". O sea, esconder las querellas contra él por negligencia criminal.

Ignacio Camacho advierte a los ministros del PSOE que tengan cuidado con Iglesias. "Todos ellos saben que Iglesias no es fiable como aliado, que detesta al PSOE y que lo soltará del brazo en cuanto encuentre un resquicio táctico. Que habría que embridar su instinto de caudillo y poner límites a su apetencia de mando". Que el PSOE embride a Iglesias, Ignacio, qué cosas tienes. "Hoy son los jueces, como ayer el rey, quienes sufren su agravio, pero mañana puede ser el propio presidente el que se arrepienta de haber entregado la llave de su despacho a un antisistema incompatible con las responsabilidades de Estado". Y que a diferencia de Sánchez, no es un maniquí sin seso, sino que es más listo que el hambre. Lo malo no es que se cargué a Sánchez, es que vamos todos detrás.

La Razón

La portada es para echarse a llorar o suicidarse directamente. "El estudio serológico es irreal para marcar la desescalada". "El gobierno pretende prorrogar hasta junio el estado de alarma". "Más del 40% de los españoles vivirá del estado tras el confinamiento". "Justicia aprovecha la crisis del covid para tomar el control". Marhuenda, siempre dispuesto a colaborar, propone a Ana Pastor como presidenta de la comisión para la reconstrucción. Primero en el editorial, en el que deja claro que "PSOE y Podemos no están actuando con lealtad" con el PP. Pero pide a Casado que trague quina. "Estas son las cartas que el Gobierno ha repartido y Casado no tiene más opciones que aceptarlas".

Insiste Marhuenda en su columna diaria. "Es necesario que todo los grupos se pongan a remar en la misma dirección". Le arrea una serie de bofetadas a Aznar sin citarle y dice que "Casado no tiene que hacer caso a viejas glorias que tienen demasiado pasado, más malo que bueno, y pensar en el bien de España sin que eso signifique, bajo ninguna circunstancia, un cheque en blanco". Por ejemplo, que le ponga como condición para apoyar un nuevo estado de alarma que deje de meter la mano en la Justicia. Sería un termómetro para medir la disposición del Gobierno.