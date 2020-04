Sánchez anuncia "un plan de desescalada" por fases y provincias desde el 4 de mayo hasta "finales de junio"

El próximo 4 de mayo se iniciará el proceso "gradual, asimétrico y coordinado" de levantamiento del confinamiento, lo que el Gobierno llamó plan de desescalada y ahora denomina Plan de Transición a la Nueva Normalidad que prevé el final de la medidas de restricción y la movilidad entre provincias "a finales de junio" en el mejor de los escenarios, si los datos de contagio no requieren ninguna marcha atrás.

Un Plan que durará "entre 6 y 8 semanas", que se hará por islas y provincias y que se desplegará en 4 fases, a razón de una cada dos semanas, según ha detallado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en Moncloa que ha dejado más dudas que certezas sobre qué actividades están permitidas y cuáles no. Finalmente sí ha desvelado algunas fechas: el 4 de mayo se iniciará el levantamiento parcial en algunos territorios insulares y el día 11 se inicia la primera fase en el resto del territorio nacional de forma gradual y progresiva y atendiendo a los siguientes parámetros.

¿Cuáles y cuando son las fases?

FASE 0. También llamada de fase de preparación es en la que nos encontramos y para el Gobierno comenzó el pasado domingo con la primera medida de relajación: la salida de los niños. El segundo paso se dará el día 2 de mayo con la salida de los deportistas y los paseos en solitario. Se contempla la apertura de los locales bajo cita previa como los restaurantes para realizar servicios de comida a domicilio.

FASE 1. Empieza el próximo 4 de mayo de forma excepcional en Baleares y algunas islas canarias (La Graciosa, La Gomera y El Hierro). Para el resto de España, la fase 1 comienza el 11 de mayo y en ella se permitirá la reapertura de los hoteles y terrazas con un 30% de capacidad de aforo. Se establecerá el mismo aforo en templos religiosos para asistir a los cultos se inicia la apertura del pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad. De igual forma se reanudan las actividades en el sector agrario y pesquero.

FASE 2. Se inicia la actividad cultural. La fase dos se caracterizará por la apertura de teatros y cines pero una aforo limitado, un tercio de su capacidad. Podrán también reabrir los espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados y de 400 al aire libre. Se permitirá la caza y la pesa a deportiva y la hostelería interior al 30% de aforo.

FASE 3 o fase avanzada aportarán menos restricciones en el sector restauración ampliando hasta un 50% el aforo permitido y fijando una distancia de 2 metros de separación entre el público. El siguiente paso sería lo que Moncloa llama la fase de vuelta a la normalidad que fijaría el fin del confinamiento y de la restricción de viajar de una provincia a otra. Hasta entonces, "los desplazamientos y salidas sólo podrán ser uniprovinciales", según detalló el presidente.

No a las visitas en casa pero sí al 'vermú'

Un plan que genera múltiples dudas que verbalizaron los medios de comunicación y ante los que el presidente tiró de casuística para la primera fase que se inicia el 11 de mayo. "No se podrá viajar de una provincia que esté en fase 1 a otra en fase 3 porque estaríamos elevando el riesgo de propagación", pero hizo dos excepciones a la norma: por motivos laborales y en caso de fallecimiento.

"Esto no significa que por motivos laborales no tenga que desplazarse" y "un familiar se puede desplazar apara acompañar a los familiares de un fallecido porque los velatorios estarán permitidos con restricciones". Y segundo, no se podrá ir "a la casa de un amigo o familiar" dentro de la misma provincia pero sí "se podrá realizar otro tipo de actividades como tomar una cerveza o un vermú".

Por provincias

Las fases "se evaluarán quincenalmente" por territorios y tomando "la provincia y la isla como unidad". Es decir, cada quince días se estudiará si cada uno de los territorios cumplen con las condiciones fijadas para pasar al siguiente escalón en base al siguiente sistema de marcadores que fijará y estudiará el ministerio de Sanidad:

Capacidades estratégicas de cada sistema sanitario. El número de camas UCI de cada territorio. Situación epidemiológica en cada zona Medidas de implantación colectiva. Datos de movilidad y socio económicos

Habrá más prórrogas

Preguntado por sustento jurídico al confinamiento de los dos próximos meses, Sánchez pedirá una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 25 de mayo. "Lógicamente vamos a plantear una nueva prórroga de quince días para rendir cuentas en el Congreso de los Diputados de esta prórroga que acaba el 10 de mayo" y, a partir de ahí, "paso a paso" se plantearían las "sucesivas prórrogas del estado de alarma" que avanzó el presidente la semana pasada en el Congreso.