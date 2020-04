Álvarez de Toledo arrincona al 'juez-ministro' Campo por amparar las mentiras de Iglesias

El Gobierno ha vuelto a defender, una vez más, los ataques de Pablo Iglesias y de otros miembros de Podemos contra la Justicia. En esta ocasión, ha sido nada más y nada menos, que el titular de esa cartera, Juan Carlos Campo. Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia ha asegurado que las declaraciones del vicepresidente segundo estaban "enmarcadas en un derecho fundamental que es la libertad de expresión".

Defensa que llegaba tras la pregunta que le realizaba la portavoz del PP. Álvarez de Toledo ha recordado los ataques e insultos de la portavoz de Podemos en Madrid, Isabel Serra, a la policía por las que fue condenada: "El 31 de enero de 2014, Serra se dirigió a una agente de policía en los siguientes términos: 'Eres cocainómana, mala madre, hija de puta…'. Prodigioso feminismo el de Podemos, ejemplar sororidad. Serra también participó en la violencia. Dos agentes resultaron heridos".

"Por estos hechos fue condenada y no por frenar un desahucio como afirmó Iglesias", continuaba la portavoz popular para rematar: "El vicepresidente miente y lo sabe. Miente para socavar el poder judicial al que llama corrupto. Ustedes lo justifican y amparan".

Álvarez de Toledo finalizaba su intervención con la siguiente pregunta: "En el gobierno hay tres jueces, usted es uno de ellos, dígame: ¿por qué amparan las mentiras de Iglesias y sus ataques a la Justicia?"

Campo defiende a Iglesias

Campo se defendía asegurando que tiene "la mejor opinión y consideración del Poder Judicial de este país" y que era juez hace "33 años". Proseguía con su alegato a favor de Iglesias afirmando: "El vicepresidente segundo hace unas declaraciones enmarcadas en un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Podrá gustarle más o menos pero es una libertad de expresión que tenemos todos".

"¿El gobierno del comité anti bulos me habla de libertad de expresión?", replicaba Álvarez de Toledo, que ironizaba diciendo que según los "criterios" del Ejecutivo se "tendría que perseguir al señor Iglesias". "A pesar de sus diferencias ustedes coinciden en algo esencial: quieren una justicia basada en la ideología y no en la verdad. Y por eso, señor Campo, mi Grupo insiste: la defensa de las libertades públicas debe formar parte de las competencias de la nueva comisión para la recuperación tras la pandemia. La reconstrucción española es incompatible con la destrucción democrática. No confundan la 'nueva normalidad' con la más ruinosa y rancia involución", zanjaba la portavoz popular.