Su discurso en el pleno de investidura de Pedro Sánchez el pasado enero lo dio a conocer. Sergio Sayas, diputado Navarro de UPN cargó duramente contra un presidente del Gobierno que se apoyó en separatistas y Bildu para llegar al poder.

En las últimas semanas, Sayas ha tenido también que defender la postura de su formación en un debate de la prórroga del estado de alarma y ha sido uno de los pocos, como portavoz del Grupo Mixto, que ha podido interrogar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en sus comparecencias en el Congreso.

Atiende a Libertad Digital por videoconferencia, asegura que el Gobierno es "un foco absoluto de incapacidad para la gestión", que "está pecando de excesiva prepotencia a la hora de no tener la interlocución suficiente con los grupos que luego tienen que sacar adelante esas medidas" y pide la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Pregunta: ¿Cree que el Gobierno de Sánchez es el peor Gobierno que se podría tener para esta crisis?

Respuesta: Sin duda alguna. Creo que si algo ha demostrado este Gobierno en la gestión de esta crisis es mucha incapacidad, una falta absoluta de liderazgo y una incapacidad total para reconocer errores.

P: Son muy críticos pero apoyaron la prórroga del estado de alarma.

R: Son dos planos completamente distintos. En primer lugar, está el de la responsabilidad con España. Nosotros no podemos votar en contra del estado de alarma porque si no lo hubiera, no podríamos hacer que los ciudadanos estuvieran en sus casas y pondríamos en riesgo su salud y al del conjunto de los españoles. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad porque nuestro marco de Derecho garantiza las libertades y la única manera de que la gente permanezca en casa es ese estado de alarma. Pero eso no significa que en ningún caso estemos apoyando la labor de este Gobierno.

Creemos que la labor del Gobierno está siendo un foco absoluto de incapacidad para la gestión. Se están tomando unas decisiones tarde y mal. Están mucho más inmerso en la lucha de poder entre los distintos ministros que en gestionar con eficacia esta crisis. España está siendo el peor país a la hora de sacar adelante la crisis del coronavirus. Y eso no es fruto de la casualidad, es fruto de tener un mal Gobierno.

P: Y si piden una nueva prórroga del estado de alarma, ¿qué van a hacer?

R: Al final, el votar en contra de un estado de alarma lo que significa es que si no sale adelante, los ciudadanos vamos a poder estar en plenitud de nuestros derechos y libertades en la calle, los negocios abiertos, los bares abiertos, etc.. Y eso sería contrario a las necesidades de seguridad y de salud que necesitamos en este momento.

P: Pero con cada prórroga, ustedes les van dando 15 días más al Gobierno. ¿Hasta qué punto se puede dar oportunidades a un Ejecutivo que, a su juicio, no está actuando de forma adecuada?

R: La alternativa a que no haya estado de alarma es que los ciudadanos estemos en la calle y por lo tanto, las consecuencias son todavía peores. Lo cual no significa que el estado de alarma podría haber sido muchísimo menor en el tiempo si el Gobierno hubiera tomado las decisiones a tiempo. ¿Qué pasó? Que empezó, en primer lugar, haciendo oídos sordos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de la Unión Europea.

Pecó de soberbia, incluso porque creyó que el virus no iba con nosotros. No se hizo un acopio del material necesario, se ha tenido expuestos a los sanitarios y ha hecho que esa crisis haya sido mucho más duradera en la sociedad española de lo que hubiera sido si se hubieran tomado las medidas a tiempo. Pero es que si hoy salimos todos a la calle, las consecuencias van a ser todavía más nefastas.

P: Y hablando de otros decretos, como por ejemplo del que hemos conocido en las últimas horas de Justicia. ¿Se han puesto en contacto en algún momento con ustedes? ¿Lo apoyarán?

R: Lo estudiaremos. La comunicación con el Gobierno en torno a los decretos es ninguna. No la tienen ni con el líder de la oposición. Creo que el gobierno de Sánchez está pecando de excesiva prepotencia a la hora de no tener la interlocución suficiente con los grupos que luego tienen que sacar adelante esas medidas, pero nosotros apoyaremos algunos decretos que creamos que son positivos, enmendaremos otros y aquellos que no nos gustan, los votaremos que no.

P: Usted es también es el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Sanidad y ha escuchado en primera persona las explicaciones del ministro Salvador Illa. ¿Cuando pase esta crisis, desde UPN se exigirán responsabilidades?

R: Lo estamos haciendo ya. Yo le dije el otro día al ministro Illa que alguien que se ha demostrado incapaz de sacar adelante la gestión en un momento como éste, lo que tiene que hacer es que si está cometiendo errores continuamente, dejar el paso a otro que cometa menos errores.

Yo creo que si algo ha sido el ministro Illa es el epicentro del caos en el Gobierno. Se han tomado todas las decisiones tarde, ha faltado el material sanitario, los test que se han pedido han venido defectuosos, las mascarillas también han venido defectuosos y se ha expuesto a los sanitario a un riesgo excesivos e injustificable, tenemos el país con más contagiados sanitarios, hay problemas también con las farmacias a la hora de fijar el precio de venta de las mascarillas… Pocas de las decisiones han sido un acierto. Por lo tanto, cuando alguien fracasa en la gestión, sólo le queda la salida de asumir la responsabilidad.

P: En el Congreso, ¿creen que los grupos se pondrán de acuerdo para que eche a andar la comisión para la reconstrucción después de que el PSOE y Podemos presentaran su propia propuesta para su creación sin llegar a acuerdo con el PP?

R: Al final, todo esto parece más una estrategia de marketing del señor Sánchez que una voluntad real de llegar a acuerdos. Si lo que se propone en esa comisión es un acuerdo para buscar un camino de medidas que saquen adelante España, el Gobierno de España podrá contar con nosotros. Pero lo que parece es que el Gobierno lo que pretende es convertir ese camino de unidad en un atajo para que desde un gobierno de izquierdas, con populistas y comunistas dentro, se recorte la libertad de prensa, los derechos individuales o se dé vuelta al aire a nuestro sistema constitucional. Y en eso, desde luego, a UPN nos va a tener enfrente.

P: Desde Vox no se han descartado medidas como pedir una moción de censura. A mí me gustaría saber si su partido apoyaría ese escenario o cree que no es el momento.

R: Ni es el momento, ni hay votos, la realidad de los números en el Parlamento daría un fracaso garantizado de esa posibilidad. Por tanto, yo soy partidario de no hacer brindis al sol, soy de hacer propuestas realistas. Y, desde luego, si pido que el señor Sánchez no haga efectos de marketing, le pido lo mismo al resto de partidos.

P: ¿Cómo calificaría usted la gestión del mando único, concretamente en Navarra. Allí también se ha publicado que el número de fallecidos por coronavirus reales doblan el dato oficial?

R: Hemos pedido explicaciones en el Parlamento de Navarra, yo también lo he hecho al ministro. En Navarra también se ha gestionado muy mal esta crisis sanitaria. En primer lugar, por la ausencia de test. Ha sido un mal generalizado en toda España, pero especialmente también en nuestra comunidad. Ahora, la presidenta (María Chivite) está diciendo que va a hacer test PCR a todas las personas que tengan síntomas. Nosotros decimos que no es suficiente, que además de hacer a todas las personas que tengan síntomas, hay que hacer a todas las personas que están en contacto con las personas que tienen síntomas, que hay que hacerlas también al personal sanitario y a la gente que vive en residencias de ancianos, que han sido un foco totalmente duro de toda esta pandemia. La gestión que estamos viendo en Navarra es claramente insuficiente.

Chivite ha estado alineada con Sánchez y, por tanto, instalada en el error. Y en la misma línea también, no ha dado información a la oposición y ha hecho muchos más discursos vacíos que realmente una voluntad de diálogo.

El portavoz de Navarra Suma en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, es el que tenido la relación directa con la presidenta del Gobierno de Navarra. La información ha sido escasa y también nos hemos enterado de muchas cuestiones por los medios de comunicación. La voluntad de unidad y de trabajo junto con la oposición ha sido más de querer decir que se estaba haciendo que desde el punto de vista real de que se estuviese consiguiendo.

P: Y en las conversaciones que ha tenido con Pedro Sánchez, ¿el presidente del Gobierno da algún tipo de explicaciones o hace algún tipo de autocrítica?

P: No hace ningún tipo de autocrítica y no da ninguna explicación que no hayamos conocido por la prensa. Tampoco lo hace el ministro de Sanidad en sede parlamentaria. Yo lo llevo reclamando semanas los informes técnicos en base a los cuales ha tomado esas decisiones, que no entendemos porque no son públicos. Lo cierto es que llevamos ya varias semanas que siguen sin llegar unos informes de manera inexplicable.

P: En este confinamiento también hemos visto como en Navarra, concretamente en Estella se aprovecho el momento para echar a Navarra Suma del poder. En los últimos días, ha habido unas declaraciones del alcalde de Bildu que dice que el despliegue del Ejército era innecesario e incluso molesto.

R: Las mismas declaraciones que hizo la CUP y Bildu en el Congreso de los Diputados. A este alcalde, que es de Bildu, le preocupa mucho más el Ejército que decenas de miles de fallecidos que hay en nuestro país, lo cual demuestra la catadura moral de estas formaciones y de quienes las integran. Yo creo que el Ejército ha hecho una magnífica labor que la inmensa mayoría de ciudadanos del conjunto de Navarra y de nuestro país están agradecidos a la labor que ha hecho. Al final, estos partidos se desacreditan solos. Son partidos que están contra España y cualquier cosa que le suene a español les da alergia, y lo anteponen incluso a una tragedia que está viviendo nuestro país.

P: ¿Y qué siente un grupo como el de ustedes cuando el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, hace guiños a la portavoz de Bildu durante el debate parlamentario?

R: Es que yo parto de la premisa de que alguien tan radical como Pablo Iglesias nunca debería formar parte de un Gobierno de España. Primero, porque es incapaz de diferenciar lo que es un gobierno de lo que es un partido. En segundo lugar, porque tiene una visión del Estado bolivariana y ya hemos oído hablar en algunas cuestiones, incluso de la posibilidad de nacionalizar empresas.

En segundo lugar, también hemos tenido la oportunidad de ver su desprecio por la separación de poderes, que lo inhabilita absolutamente para seguir en el gobierno.

P: ¿Echó en falta, teniendo varios jueces en el Gobierno, que hubiesen criticado esas declaraciones de Iglesias?

R: Es algo incomprensible cuando si alguien debería tener claro la separación de poderes son el señor Marlaska o la señora Robles.