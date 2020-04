Casado y barones del PP exigen al Gobierno "planes concretos": "No podemos seguir así, van a arruinarnos"

"No podemos seguir sin planes concretos. Nos vamos a arruinar". Este ha sido el reclamo que han realizado los presidentes autonómicos del Partido Popular que este jueves han asistido a la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado.

Una comisión para trazar la estrategia para afrontar la crisis del coronavirus que se creo a petición del PP y que pretendía reunir a todos los presidentes autonómicos junto a Pedro Sánchez. Finalmente el líder del Ejecutivo no ha asistido, ha enviado a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y tan solo han acudido a la llamada los presidentes de Cantabria, Madrid, Castilla y León, Murcia y Ceuta.

Durante sus intervenciones, los barones del PP han sido contundentes contra el Gobierno. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha pedido "una mesa de trabajo" con el Gobierno para poder diseñar de una manera conjunta la estrategia de desescalada y recuperación por el COVID-19, porque "viviendo tan cerca no podemos estar mas lejos", ha asegurado.

También ha exigido "planes concretos". "Nos vamos a arruinar. Madrid es un motor económico para el conjunto de España y van a arruinarnos. No podemos seguir sin planes concretos. Esto no va a ser solo catástrofe sanitaria sino social y económica sin precedentes", ha sentenciado.

En esta misma línea, el murciano Fernando López Miras, que ha asegurado que la ausencia de Sánchez en esa comisión era una "falta de respeto". Ha añadido que "hasta ahora hemos guardado silencio pero ahora pasamos de la emergencia sanitaria a la reactivación económica, y ahora hay que colaborar con las comunidades".

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León también pedía en esta comisión más "recursos financieros" para las CCAA, "un fondo de apoyo económico y una desescalada tiene que segura y planificada", sentenciaba.

Exigencias de Casado

Antes de participar en la comisión, los barones populares se han reunido con Pablo Casado, asi como los enviados por cada autonomía a esta cita. Tras el encuentro, el líder del PP ha asegurado que su formación esta "arrimando el hombro, pero no podemos ser cómplices de planes que nos llevan a la ruina económica y que no nos garantizan la protección sanitaria de la población. Así no".

En el PP valoran la opción de abstenerse ante la próxima prórroga del estado de alarma, para cambiar de opinión y volver a dar su voto afirmativo, Casado pide al Gobierno "que escuche, consensue y pacte de forma decidida para evitar los estragos que ya se están produciendo en la economía española".

Y le pide que actúe, por ejemplo, en el "colapso" en la tramitación de los ERTE exigiendo su pago inmediato a los cuatro millones de familias que no puede aguantar esta situación. "¿Cómo va a aguantar una familia del 31 de marzo hasta el 30 de junio sin ingresos para hacer la compra o pagar el alquiler?", pregunta al Ejecutivo.