CIS de la Generalidad: los catalanes suspenden al 'Govern' y al Gobierno por la gestión del Covid 19

Suspenso sin paliativos de la ciudadanía de Cataluña a la Generalidad y al Gobierno. La última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) -el CIS de la administración autonómica- arroja una percepción ciudadana muy crítica de la actuación tanto del Gobierno como del Govern. Sólo el 2,9% cree que el ejecutivo presidido por Quim Torra "está resolviendo los problemas de la pandemia", según el enunciado del sondeo. Un 5,2% cree que "sabe cómo resolver los problemas de la pandemia, pero necesita más tiempo"; el 45,2% considera que "sabe cómo resolver los problemas de la pandemia, pero necesita más competencias". Por contra, el 40,4% opina que "no sabe cómo resolver los problemas de la pandemia" y un 5,9% no tiene opinión o prefiere no opinar.

En cuanto al Gobierno de la nación, un 50,3% de los encuestados considera que "no sabe cómo resolver los problemas de la pandemia"; el 19,1% opina que "sabe cómo resolver los problemas de la pandemia, pero necesita más competencias"; al 16% le parece que al Gobierno le falta tiempo y un 8,4% cree que "está resolviendo los problemas de la pandemia".

En cuanto a las perspectivas económicas, el 40,9% de los encuestados afirma que se han reducido los ingresos en su hogar; un 13,6% refiere que algún familiar se ha quedado en paro y un 44% apunta que algún familiar ha sufrido un expediente temporal de empleo. Además, el 59,6% opina que "la economía quedará debilitada durante unos cuantos años" mientras que un 30,5% cambia "debilitada" por "fuertemente dañada"