López Miras, sobre la sanidad de Murcia y el supuesto recorte: "Es un bulo que están propagando PSOE y Podemos"

En las últimas semanas el Gobierno de PSOE y Podemos y sus terminales mediáticas han intentado colar el bulo sobre un supuesto recorte presupuestario en las CCAA gobernadas por el PP. Incluso el propio Pedro Sánchez lo ha dicho en el Congreso de los Diputados.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha contestado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. "Es totalmente falso, es mentira" ha asegurado el político del PP que apunta que "es un bulo que están propagando PSOE y Podemos". "Lo que ayer dijo Sánchez es mentira, es un bulo y no hay derecho que vaya al Congreso de los Diputados a propagarlo", ha dicho.

Además ha señalado que "se comprueba fácilmente yendo al Boletín Oficial de la Región de Murcia". López Miras ha indicado que "vemos que el presupuesto se incrementa en 3 millones de euros con respecto a 2019". Fernando López Miras ha explicado que "el presupuesto no es limitativo" y que "luego se gasta lo que sea necesario".

La desescalada de Sánchez

También ha criticado el plan de desescalada que anunció el Gobierno y su forma de presentarlo. Ha contado que él se ha enterado "en una rueda de prensa" y que luego "han mandado un documento". El presidente de Murcia lamenta que "tenemos que aplicar esas medidas y nadie ha hablado con nosotros". Sobre las mediadas ha asegurado que "algunas son un despropósito".

Fernando López Miras ha recordado que la Región de Murcia es de las CCAA donde hay menor tasa de contagios y de fallecidos por el coronavirus. El presidente ha contado que están trabajando para convertir la región en "un destino turístico seguro" y cree que gracias a esos datos lo pueden "cumplir". Ha anunciado que van a poner en marcha "un plan especial para dotar de material de protección a los centros turísticos". Cree que "si nuestro producto es seguro eso va a atraer". Sin embargo le preocupa que "se garantice la seguridad de los que llegan y de los murcianos".

El presidente de Murcia también está preocupado por las medidas económicas de Sánchez e Iglesias. Cree que el Gobierno "no va a ser capaz" de tomar las medidas que hacen falta. Por ejemplo, piensa que "no se pueden cobrar impuestos a los que no pueden trabajar". Para el presidente las medidas que presentan y la actuación del Ejecutivo es "la crónica del despropósito continuado".

Además ha recordado que "hasta ahora el PP y la Región de Murcia hemos apoyado sin fisuras los estados de alarma y lo hemos apoyado a ciegas porque entendíamos que la situación de emergencia sanitaria lo necesitaba". Sin embargo, López Miras ha apuntado que "ahora estamos en otra situación" y cree que si Sánchez quiere otra prórroga "lo mínimo es sentarse con el PP y explicar para qué quiere el estado de alarma".

Fernando López Miras ha hablado también de cómo el Gobierno está conteniendo el descontento de la población que cree que "está siendo ejemplar". El presidente de Murcia ha recordado las movilizaciones contra el PP por el perro Excálibur y el "poder de movilización de la izquierda". Piensa que "cuando esto pase y tengamos que tomar medidas económicas y sociales la sociedad lo va a demandar y se pedirán responsabilidades y explicaciones al Gobierno".