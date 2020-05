Los "franquistas indocumentados que golpean sus cacerolas" en 'El País'

El Mundo

"El batacazo del PIB en marzo destroza las peores previsiones". Editorial alarmante. "España, hacia un colapso histórico". "La imprevisión, la insolvencia y la negligente gestión del Gobierno del PSOE y Podemos lastran la reacción a la pandemia en nuestro país. La dureza de las restricciones impuestas – respaldadas por el PP pese a la incapacidad de Sánchez para consensuarlas– y la extensión del estado de alarma aboca a la economía española a un hundimiento sin precedentes". "La debacle seguirá agrandándose mientras Sánchez no rectifique y desoiga a la patronal y al PP. La prioridad debe ser apoyar a las empresas. Urge una concentración de calado con el PP. Si no, el Gobierno conducirá al país al desastre y a la ruina". Ellos seguirán cobrando, así que les da igual.

Federico Jiménez Losantos suscribe. "Tenemos encima un crack económico peor que el de 1929. Este crack de 2020 se nos puede llevar a todos por delante, porque tenemos al frente a quienes nos apuñalan por la espalda: el gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias, sanchiiglesias". Sugiere Federico que el billón de euros que la UE pensaba utilizar en la emergencia climática, "tiene que emplearlo en la emergencia de los millones de parados que debemos alimentar y proteger. Y de lo primero que debemos protegerlos es de la demagogia comunista, que agravará esta crisis cuanto pueda. Es su gran ocasión para imponernos un república bolivariana". Pues como no reaccione la gente y le saque de Moncloa de la coleta.

El País

"Descalabro sin precedentes de las economías española y europea". El periódico del bulo trata de mutualizar la responsabilidad del Gobierno amparándose en Europa, nada nuevo.

Dice el editorial que "no cabe duda ya de que la economía europea, y con ella la española, se enfrenta a una etapa recesiva, compleja y profunda , creada por un fenómeno catastrófico, que puede degenerar en depresión si no se actúa con rapidez y contundencia. El problema es que las expectativas son malas". Si se cree El País que va a poder engañar más a la gente lo lleva claro.

Mientras muere la gente, ya sea del virus ya sea de hambre, a El País solo le interesa atacar a quienes no siguen a rajatabla las órdenes del Gobierno. Solo la renta básica y "con que la sanidad pública recupere algo de lo perdido en los años de austeridad, tan añorados por los franquistas indocumentados que golpean sus cacerolas en el barrio de Salamanca, ya es bastante para apoyar a Sánchez en su idea de Gobierno", dice el indocumentado Jorge M. Reverte, que olvida que la austeridad vino a causa de la desastrosa gestión de Zapatero. Este tío es un ultra que solo sabe insultar y mentir.

Y una colección de titulares fake. "El PP y Vox ensayan la unidad de acción en el Congreso", "Sanidad inició el lunes un estudio en 36.000 hogares para conocer la expansión real de la enfermedad". Y culmina con un publirreportaje al mejor estilo franquista sobre Sánchez. "Cinco fallos y cuatro aciertos en la comunicación. La despolitización o el agradecimiento a los ciudadanos han funcionado". Muy mal le tiene que ir a Sánchez para que Iván Redondo encargue estas gilipolleces al periódico del régimen.

ABC

"Desplome histórico de la economía". "El desplome histórico del PIB en solo quince días hace prever un colapso económico sin que el gobierno haya presentado un plan creíble y con visos de ser efectivo para evitar la ruina del país". Se espera "una escabechina laboral", dice el editorial.

La catástrofe, dice Luis Ventoso, es que esto nos pilla con dos tipos de ministros, "los que no tienen ni idea de nada y los que sí saben, pero se han plegado a la corriente de izquierda populista que domina al ejecutivo y ocultan a los españoles la verdad de la situación. La crisis nos ha pillado en manos de unos cantamañanas que están mintiendo a los españoles. Habrá recortes y todos los aguinaldos que se están prometiendo simplemente no se podrán pagar". La buena noticia, Luis, es que no lo van a poder ocultar como han hecho con los muertos. La pobreza no se calla.

La Razón

"Sánchez, ante el rescate. Desplome histórico de la economía". Dice el editorial que lo que no ayuda en nada en estos momentos "es un gobierno con la participación desbocada de Iglesias en su mejor estilo guerracivilista y clamando por más gasto público para saciar un programa de intervención social absoluta. Que el gobierno del PSOE se ponga a trabajar y el PP, bajo unos objetivos que ayuden a sacar a nuestra economía del colapso, arrime el hombro. Nos jugamos el futuro de España". Más bien nos jugamos el presente. Y pierde toda esperanza. Sánchez prefiere millones de parados, hambre y ruina que soltar la mano de Iglesias.

Como dice Carlos Rodríguez Braun "Sánchez echará mano de todos sus recursos para que la crisis no se lleve por delante lo que más le importa: su gobierno". Lo va a tener difícil, de donde no hay no se puede sacar.

Jesús Rivasés no es mucho más optimista. "La crisis se prolongará con unas consecuencia sociales también dramáticas, en forma de millones de parados. Es España, nadie vivo menor de 85 años ha visto un desplome económico como el actual". Exigimos que Sánchez e Iglesias pongan sus sueldos a disposición de los parados.