El Gobierno publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado varias órdenes ministeriales con las principales medidas de la Fase 0, que entra en vigor este lunes y la Fase 1 de la desescalada, que entrará en vigor el próximo 11 de mayo en todas las provincias que cumplan los requisitos del panel integral de indicadores diseñado por el Ejecutivo.

Reuniones de hasta 10 personas

El Gobierno permitirá reuniones de hasta un máximo de diez personas a partir de la Fase 1 de la desescalada. Durante estas reuniones, las personas deberán guardar siempre una distancia interpersonal de dos metros y mantener siempre las medidas de higiene establecidas. No tendrán que ser convivientes en el mismo domicilio, sino que pueden ser familiares, vecinos o amigos.

Se amplía la ocupación máxima de las terrazas

El Gobierno ha ampliado del 30% al 50% la ocupación máxima de las terrazas de los restaurantes y establecimientos del sector de la hostelería en la Fase 1. La orden incluye tanto a las terrazas que estén en la vía pública como las que se encuentren dentro del espacio del establecimiento hostelero, siempre que sea al aire libre.

Reformas en viviendas y locales vacíos

Se autorizarán las reformas en viviendas deshabitadas y locales cerrados. Las obras no podrán llevarse a cabo si los trabajadores necesitan tener contacto con los vecinos. Además no podrán usarse las zonas comunes de los edificios y deberán quedar marcados los trayectos que pueden hacer los trabajadores, que no podrán saltarse esos recorridos.

Las familias podrán viajar juntas en coche

El Gobierno permitirá circular con todas sus plazas llenas a los vehículos privados de hasta nueve asientos, siempre que los ocupantes vivan en la misma casa. El Ejecutivo prevé que cuando comience la Fase 1 habrá una mayor apertura y se incrementará la circulación de vehículos.

Así, en automóviles de hasta nueve plazas, todas ellas podrán ser ocupadas por viajeros si habitan en la misma casa. En caso de no vivir juntos, solo se podrán ocupar dos plazas por cada fila de asientos, manteniendo las distancias, y cada pasajero deberá utilizar mascarillas u otro dispositivo de protección. Si están empadronados en el mismo lugar, el uso de mascarilla es recomendable.

En el ámbito del transporte público discrecional, como minibuses o furgonetas, tendrán que mantenerse libres los asientos posteriores al conductor.

En cuanto a la circulación entre los distintos territorios, las mismas fuentes han reiterado que los ciudadanos solo podrán moverse por la provincia donde residan durante todas las fases de la desescalada.

Mascarillas obligatorias en transporte público desde este lunes

En cuanto al uso del transporte público, el Gobierno ha reiterado la obligación de usar mascarillas para disminuir la probabilidad de contagios. Asimismo, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan medidas para evitar aglomeraciones de personas en las estaciones e intercambiadores de transportes. También ha indicado la necesidad de poner diferente tipo de cartelería para que los ciudadanos se mantengan al menos a dos metros de otras personas.

Servicios de mudanzas activos

El Ejecutivo también han señalado que los servicios de mudanzas podrán seguir realizando sus labores, ya que nunca se vieron suspendidos durante el estado de alarma.

Atención preferente a los mayores en las tiendas

Las personas mayores de 70 años podrán disfrutar de un horario preferente, pero no exclusivo, para acudir a los establecimientos comerciales. Los comercios de menos de 400 metros cuadrados de superficie podrán abrir desde este lunes, en Fase 0 de la desescalada, pero siempre que los clientes tengan cita previa y se cumplan con unas exigencias de higienización reforzadas.

No obstante, la orden ministerial que se publicará este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) contempla que dichas instalaciones deberán tener un horario preferente para las personas mayores que deberá coincidir con las horas en las que tiene preferencia este colectivo para pasear por la calle, es decir, de 10 a 12 de la mañana, y de 19 a 20 de la tarde.

Los clientes que decidan acudir a los comercios tendrán que contar con una cita previa y deberán ser objeto de una atención individualizada. Además, no se podrá salir del municipio para comprar, a excepción de las zonas en las que no haya disponibilidad de un producto concreto, caso en el que se podrá ir a otro municipio, no necesariamente el colindante.

Medidas de higiene para las tiendas

Los comercios que abran desde este lunes deberán reforzar sus medidas de higiene, de forma que sean desinfectadas al menos dos veces al día, con una de ellas al cierre del establecimiento. Además, los uniformes de los empleados deberán ser limpiados a diario y no se podrán usar los aseos, salvo máxima necesidad.

Por su parte, las papeleras tendrán que tener unas características especiales y los probadores, en el caso de las tiendas de ropa, también deberán ser higienizados después de cada uso, al igual que las prendas probadas.

En cuanto a los trabajadores de estos establecimientos comerciales, no deberán presentar síntomas del Covid-19, ni tampoco estar en cuarentena ni haber estado en contacto con personas de riesgo por esta enfermedad.

Todas estas medidas se aplicarán en los comercios de hasta 400 metros cuadrados desde este lunes en fase 0, mientras que una vez se alcance la fase 1, se suprimirá el requisito de la cita previa y en la fase 2 se ampliará el espectro a los centros comerciales.

En cuanto al caso específico de las peluquerías y establecimientos en los que la distancia no se pueda mantener entre los trabajadores y los clientes, la mascarilla será obligatoria para los dos colectivos, con el fin de minimizar el riesgo de contagio.

Entrenamientos para deportistas profesionales

A partir del lunes también se autorizan los entrenamientos para los deportistas profesionales que que serán individuales y sin límite de tiempo dentro de la provincia. Los deportistas paralímpicos podrán ir acompañados.