Montesinos denuncia que el “único plan de Sánchez es un estado de alarma permanente”

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Málaga, Pablo Montesinos, ha criticado la "deriva" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y ha asegurado que "parece que el único plan que tiene es un estado de alarma permanente".

Así, el dirigente del PP ha considerado, en una entrevista concedida a Europa Press, que no es que Pedro Sánchez no tenga un plan B tal y como indicó este sábado el socialista, "el problema es que no ha habido plan A".

El Ejecutivo central "lamentablemente está sin un plan concreto y sin brújula y eso es lo peor"; un Gobierno que, ha dicho, "se caracteriza por el caos", al igual, ha dicho, que el plan de desescalada presentado. "No lo dice el PP, que también, sino las pymes, los autónomos...", ha apostillado.

Según Montesinos, "lo que parece es que el único plan de Pedro Sánchez es un estado de alarma permanente y la paciencia del PP tiene un límite, como la de todos los españoles". Por ello, sobre la postura de su partido ante la cuarta prórroga de esta situación excepcional, ha indicado que esperarán a los detalles de la misma.

"Vamos a esperar al detalle, a ver cómo argumenta esa prórroga, se conocerá la próxima semana y será nuestro presidente, Pablo Casado, quien anuncie nuestra posición pero el estado de alarma no puede prolongarse indefinidamente", ha advertido el vicesecretario de Comunicación de los 'populares'.

A su juicio, el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez "no está actuando como debe y no está a la altura de las circunstancias": "Estamos ante el Gobierno del caos y la mentira, que ha llegado a mentir sobre los test realizados, no sabemos el numero real de fallecidos. Va a la deriva".

Para Montesinos, Sánchez es "el principal responsable de su aislamiento" y ha criticado que se haya "negado" a contactar con el PP, "el principal partido de la oposición; que nos enteramos de lo que hace el Gobierno por los medios de comunicación".

De hecho, según fuentes 'populares', "Sánchez lleva sin contactar con el líder de la oposición 13 días (desde el lunes 20) y ese día llevaba 17 días sin contactar (desde el sábado 4), y ese día llevaba 13 días sin llamar (desde el lunes 23)".

También ha afeado que el presidente del Ejecutivo "esté ignorando sistemáticamente a las comunidades autónomas" y ha considerado que "debería haber acudido al Senado, que es la cámara territorial, y, sin embargo, ha dado plantón y tampoco ha atendido ni escuchado a los sectores implicados o que deben de ser claves en el plan de desescalada".

"Me pregunto si esa es su nueva normalidad democrática, decir que quiere pactar y no llamar o informar primero a los medios y después hablar con las comunidades autónomas", se ha cuestionado el también diputado por Málaga.

"Tenemos un Gobierno sin plan concreto y sin brújula y es lo peor que nos puede pasar en este momento de crisis cuando los españoles deberían tener certezas y no un Gobierno que se caracteriza por el caos", ha reiterado el portavoz nacional del PP.

En este sentido, ha asegurado que, por responsabilidad, el PP y su presidente, Pablo Casado, "si le llama Sánchez va a estar ahí". "Somos un partido de Estado, estaremos a la altura de las circunstancias y nuestra labor de oposición es firme y responsable", ha recalcado.

Frente a ello ha situado al Gobierno de PSOE y Podemos, que ha calificado como "cien por cien propaganda y gestión deficiente" de esta crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19: "España no está teniendo test masivos pero sí un CIS electoral en plena crisis".

Para Montesinos, Sánchez "no puede huir" y ha puesto como ejemplo de la gestión del Ejecutivo un dato, el número de profesionales sanitarios contagiados: "Un 18 por ciento de los contagiados son sanitarios en primera línea a los que desde el primer momento no se les dieron materiales para hacer su trabajo, como equipos de protección, mascarillas, guantes y aún hoy recibimos denuncias de profesionales que no tienen ese material, lo cual es un escándalo mayúsculo; sin olvidar las informaciones de los test y las mascarillas que han tenido que ser retiradas".

En este punto, no ha dudado de que el Gobierno "tendrá que asumir responsabilidades políticas y el PP se las exigirá" llegado el momento. Pese a ello, Montesinos ha apuntado que la prioridad son los test masivos: "No puede ser que el Gobierno plantee la desescalada cuando siguen sin llegar esos test y hay profesionales que se siguen contagiando porque no tienen materiales".

El vicesecretario de Comunicación 'popular' ha incidido en que este es el Gobierno "del caos y la mentira", y ha aludido a lo sucedido con la OCDE, la encuesta del CIS, las mascarillas "compradas a intermediarios socialistas". "Todo esto exige una explicación urgente. Los españoles se merecen que diga la verdad", ha finalizado.