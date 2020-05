Sánchez ‘Corleone’ chantajea y amenaza a los españoles

El Mundo

"Órdago de Sánchez al PP: "No hay plan B sino se aprueba el estado de alarma". Hay que llevar a este tío a los tribunales, ya. Ha perdido la cabeza, si es que alguna vez la ha tenido. Dice el editorial que Sánchez "exigió ayer a la oposición que apoye una nueva prórroga del estado de alarma" y "advirtió que no hay plan B". Aquí se hace lo que yo digo o atente a las consecuencias. Sánchez quiere retener poderes "no para combatir el Covid 19 , sino como palanca para reforzar una acumulación de poder inédita desde la restauración de la democracia. La deriva cesarista del presidente, se une a su habitual estilo trumpista de hacer política".

Lo que busca Sánchez es "imponer la agenda ideológica socialcomunista" y "chantajear a la oposición parapetándose en que no hay alternativa a su plan, y además condicionando el apoyo del PP a la concesión de ayudas a empresas y trabajadores". Nos toma como rehenes con nuestro propio dinero. Que está dispuesto a dejar morir de hambre a la población si no le dejan gobernar al estilo franquista. Hay que frenar esto, como sea.





El País

El periódico del régimen oculta la amenaza directa de Sánchez a los españoles. "Sánchez anuncia 16.000 millones para las autonomías". Y venga a darle a Ayuso, buena señal.

En el editorial se percibe un cierto nerviosismo con el autoritarismo de Sánchez. "Basta de representaciones como las de un gobierno que tiende la mano para un acuerdo tan grande y tan inconcreto sobre el futuro lejano, que al parecer, no deja espacio político para acuerdos más limitados y más precisos sobre el presente inmediato". "El camino es arriesgado, incluso irresponsablemente arriesgado. Pero no solo porque el gobierno puede encontrarse con un revés que complique aun mas la difícil situación política, sino porque, gracias a la estrategia de ofrecer pactos para en realidad no alcanzar ninguno, sacrificando el interés general, el ceremonial propagandístico se esta convirtiendo en una danza temeraria". Vamos, que ni El País se cree la mano tendida de este truhán.

Para compensar se lanzan a la yugular de Ayuso. Discurso del odio en la columna de Elvira Lindo, que dice que "hay en su mirada un encono ciego y en su expresión una orgullosa chulería". Justo lo que otros vemos en la mirada de Sánchez.. "Exhibe sin pudor el regusto de ostentar el poder en una época en la que la mentira no se envuelve con retórica sino que ha convertido en el discurso en sí". Perdona bonita, pero el poder lo ostenta el mando único de Sánchez, y sí, se le ve cómo exhibe sin pudor el regusto de ostentarlo. "El embustero aficionado es el que suela su trola rápido, pero cunde hoy en la política agitar el embuste ante las narices del adversario". Es el vivo retrato de Pedro Sánchez. ¿Le traicionará el subsconsciente a Elvira Lindo? ¿Se ha inspirado en el presidente pero su sectarismo la ha obligado a cambiar el nombre?".

"Díaz Ayuso, una crisis gestionada al estilo Aguirre. La líder popular se disculpó ayer por el acto de clausura del hospital Ifema". Ni 24 horas ha tardado. Menuda lección a Sánchez, del que llevamos meses esperando una disculpa por el 8-M. ¿Escuece eh?

ABC





"La crisis aúpa a Almeida, que rozaría la mayoría absoluta". Se lo ha ganado, así está la izquierda, que muerde. "Sánchez presiona a la oposición y liga ayudas y estado de alarma". Eso no es presionar, es chantajear tomando como rehenes a los españoles con su propio dinero. Sánchez está dejando a Corleone como un santo barón.

Dice el editorial que "la advertencia de que no hay plan b si el Congreso no avala su decisión, sonó casi a un chantaje", solo que sin el casi. "El PP debería dejar de apoyar cuanto antes la prórroga del estado de alarma" y no dejarse intimidar por los chantajes de Sánchez. "Si Sánchez fuese de frente, actuase movido por la sinceridad y el patriotismo, si realmente le guiara un criterio técnico sanitario, el PP lo tendría fácil. Pero Sánchez es un trilero". Un tramposo y un abusón de la peor especie. "El PP no debe caer en una trampa eterna. Sánchez se ha convertido en una amenaza, y el PP debe medir sus pasos para no entregarle gratis el destino de esta nación". Vale, que los mida, pero que los dé, porque repetir todos los días lo mismo sin hacer nada le convierte en cómplice de lo que pase.

"El chantaje del césar", titula Ignacio Camacho. "La declaración de que no existe un plan b si la oposición rechaza la prórroga de la alarma es un desafío flagrante a la soberanía parlamentaria" y por extensión a todos los españoles. "Un órdago cesarista a todo o nada, un chantaje de caudillismo populista en busca de una carta banca. Al vincular los ERTE y la cobertura social" a que le dejen gobernar como un dictador, "está echando sobe la espalda del Congreso la responsabilidad de una hecatombe económica inmediata". Un peligro cierto, este mamarracho.





La Razón

"El 94% reclama un gran pacto de estado". Francisco Marhuenda responde con contundencia a las amenazas de Sánchez. "Lo mejor ante un chantaje es decir no. Es algo sobre lo que no tengo ninguna duda. El presidente pretende gobernar por decreto el máximo tiempo posible sumido en un pseudo estado de excepción bajo la falsa cobertura del estado de alarma. El planteamiento del presidente del gobierno para conseguir que le sigan apoyando, basándose en los conceptos de salud pública y el mantenimiento de las ayudas económicas, me resultan inaceptables". No, señor presidente -es una forma de hablar, Sánchez ni es un señor ni es presidente más que de sí mismo-, España no acepta amenazas ni chantajes, exigimos la vuelta de la democracia y estamos dispuestos a llegar a dónde sea para derrocar su dictadura.