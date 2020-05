Arrimadas, tras hablar con Sánchez: "Lo que te pide el cuerpo es votar una cosa"

Inés Arrimadas conversaba este lunes por la tarde por teléfono con Pedro Sánchez a iniciativa propia, tras haber denunciado este domingo, en la clausura del V Congreso de Ciudadanos, que el presidente del Gobierno llevaba más de dos semanas sin llamarla. Según fuentes de Ciudadanos, ambos acordaron "iniciar una negociación" de cara a la votación de la nueva prórroga del estado de alarma este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Hasta ahora los diez diputados naranja han respaldado todas las prórrogas y su voto podría llegar a ser decisivo si el bloque del no siquiera aumentando, tras haber sumado a ERC precisamente este lunes, mientras el PP se debate entre el no o la abstención y cuando el PNV tampoco ha decidido aún su posición.

Apenas terminada la llamada con Moncloa, Arrimadas era entrevistada en el programa En Casa de Herrero, de esRadio, donde confesaba que "lo que te pide el cuerpo es votar una cosa, pero yo voy a intentar que Sánchez no cumpla su promesa y que no nos suma a todos en el caos, porque yo siempre voy a pensar en el bienestar de los españoles. Así que estamos poniendo condiciones y negociando para que Sánchez no cumpla esa promesa de caos sanitario y desprotección social y que podamos ir preparándonos para salir de una manera ordenada de este estado de alarma" señalaba, en referencia a las advertencias del Gobierno y de su presidente, que el fin de semana llegó a asegurar que no había "plan B" alternativo a la prórroga.

Ciudadanos pone cuatro condiciones a cambio de su apoyo: desvincular las ayudas económicas (varias de las cuales también ha respaldado) de la vigencia del estado de alarma; aumentar el suministro de mascarillas y la obligatoriedad de llevar las mismas; no utilizar el estado de alarma para "nombramientos arbitrarios", en clara referencia al papel reforzado del vicepresidente, Pablo Iglesias, en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por último que haya un contacto permanente con la oposición, "incluso semanal" decía Arrimadas, quien advertía que "hasta el último momento no podremos ver cuál va a ser exactamente el sentido definitivo del voto".

Hasta en otras dos ocasiones durante la entrevista con Luis Herrero repetía Arrimadas la misma expresión: "Lo que te pide el cuerpo". Reflejo del enfado con la falta de comunicación de Sánchez y con la actitud de un Gobierno de cuyas "amenazas" llegaba, a decir, "hay que salvar a veces a los españoles".