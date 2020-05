Casado asegura que el PP "no puede apoyar" la nueva prórroga del estado de alarma de Sánchez

"A día de hoy, consideramos que no podemos apoyar la prórroga el estado de alarma". El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes en una entrevista en Onda Cero que "el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido", por lo que los populares se mueven entre la abstención y el no en la votación que se celebrará el próximo miércoles en el Congreso.

El líder del PP, eso sí, no ha querido aclarar cuál será su voto apuntando a que puede no ser una postura "definitiva", ya que antes quiere hablar con el Gobierno y estudiar el texto que presente el Ejecutivo, que aún no conocen. "No voy a anunciar nuestra posición definitiva hasta que Sánchez nos trasmita cuál es su posición, pero la unilateralidad del Gobierno para ser tan incompetente no puede buscar complicidad en la oposición", ha sentenciado.

En el caso de que el PP se abstenga, la prórroga saldría adelante con los votos del PSOE y de Unidas Podemos. La única posibilidad de que esta medida no prospere es que los diputados de Pablo Casado se inclinen por el no.

Otras leyes

En varias ocasiones, Casado ha afirmado que "parece poco compatible que Sánchez diga que se puede tomar un vermú" y, al mismo tiempo, haya "medidas tan extraordinarias contra los derechos y libertades de los españoles". A juicio del líder de los populares, un estado de alarma no debería superar los 60 días de duración, plazo máximo previsto en la Constitución para la aplicación del estado de excepción.

"Las limitaciones de movilidad se pueden hacer" con otras leyes, ha sentenciado el líder del Partido Popular que ha explicado "para la desescalada ya no hace falta un estado de alarma" y que el Gobierno puede aplicar otras leyes como la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, la Ley de Protección Civil o Ley de Seguridad Nacional.

Pide que no se vinculen las ayudas al estado de alarma

Casado también ha pedido al presidente del Gobierno que no "chantajee" a los españoles "vinculando" el estado de alarma con las ayudas económicas a "los españoles que las necesitan".

"No hay nada de qué hablar hasta que mañana veamos la modificación de los ERTE. Debe desvincular las prestaciones por ERTE y la liquidez a la situación del estado de alarma. No es cierto decir que sin estado de alarma los afectados por ERTE no cobrarían sus prestaciones", ha afeado el líder popular. "Es inmoral", ha añadido.

"Una vez quiten este chantaje, que nos expliquen por qué necesitamos el estado de alarma cuando hay leyes que permiten limitar la movilidad", ha insistido, el PP detallará su "posición firme".