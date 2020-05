Casado confirma a Sánchez que no le apoyará y éste le advierte: "O prórroga, o el caos"

Desde hace más de quince días no había interlocución entre ambos y este lunes, tras anunciarlo el presidente del Gobierno en su comparecencia en Moncloa, Pedro Sánchez ha conversado con el líder de la oposición, Pablo Casado, por espacio de una hora. Una conversación en la que según el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en comparecencia en Moncloa, Casado "le ha comunicado que no va a apoyar la prórroga del decreto del estado de alarma y el presidente le ha advertido de que eso conlleva el caos sanitario y el caos económico".

Una más que evidente estrategia sobre la base del ‘o yo, o el caos’ cuya disyuntiva versa entre la prórroga y el caos y que ha repetido también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien descartó -cómo pide el PP-, que se utilice la alternativa de la Ley de Salud Pública porque "el instrumento tiene que ser el estado de alarma, no hay otro como la ley de salud pública, que te permita restringir la libertad de circulación de la ciudadanía" que debe permanecer confinada, con limitaciones hasta finales de junio, según el plan de desescalada.

En un nuevo pseudo mitin desde Moncloa, Ábalos ignoró la presión que también ejercen sus socios, PNV y ERC, que se debaten entre la abstención y el voto en contra para la votación del miércoles, y cargó las tintas contra el PP a quien culpó de buscar tajada política y negó que "vayan de farol". El PP "no se puede abstener porque sólo se puede abstener quien no tenga una participación en la cogobernanza" siendo el PP quien gobierna en varias Comunidades Autónomas. "Está gobernando y está participando de la gestión con el Gobierno de España". Y añadió: "nos da igual si votan en contra o se abstienen sería lo mismo que abstenerse de su responsabilidad".

Preguntado por si se plantea la posibilidad de redactar un nuevo decreto pactado con los grupos de la oposición, lanzó una pregunta retórica: "¿Se podría hacer un nuevo decreto y partir de cero?", se preguntó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para afirmar acto seguido, "No podemos partir de cero porque es tanto como decirles que su sacrificio, las vidas que se han dejado, no han servido". Según Ábalos el Gobierno no está débil, otra cosa es que se le quiera debilitar. Este Gobierno no necesita una cuestión de confianza" y reprochó su actitud al PP porque "los intereses políticos son legítimos pero no en este momento". Y advirtió de que "la moral de los que formamos parte de este Gobierno porque estamos sirviendo a nuestro país como mejor sabemos, podemos y nos dejan".

Casado se reafirma: no apoya

Desde Génova aseguran que tras la conversación con Pedro Sánchez, Casado no se ha movido de su postura, que continúa siendo la misma que este lunes por la mañana ha explicado en una entrevista en Onda Cero: "El PP no puede apoyar una nueva prórroga el estado de alarma". Lo que no aclaran todavía desde la formación popular es cuál será su voto. Un extremo que es clave ya que si el PP se abstiene, la prórroga saldría adelante con los votos del PSOE y Unidas Podemos. La única posibilidad de que esta medida no prospere es que los diputados de Pablo Casado se inclinen por el no.

Para tomar esta decisión, será clave la actuación de Sánchez en materia económica. Este lunes por la mañana, Casado le pedía que no "chantajee" a los españoles "vinculando" el estado de alarma con las ayudas económicas. "Lo que debe hacer Sánchez este martes es desvincular, vía Real Decreto que nosotros apoyaremos, las prestaciones por ERTE y la liquidez a las empresas de la situación del estado de alarma", ha exigido Casado que ha asegurado que para llevar a cabo esta decisión, el Gobierno tiene dos opciones: "Vincularlas al fin del plan de desescalada que han presentado hasta el 15 de octubre o decir que tendrán lugar mientras la situación económica social en España lo necesite".