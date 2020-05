Echenique asegura que Casado "amenaza" con provocar "miles de muertos"

El anuncio de Pablo Casado este lunes de que el PP "no puede apoyar" la nueva prórroga del estado de alarma no es bien recibido, como parece lógico, por los partidos coaligados en el Gobierno, que no dudan en arremeter con dureza contra los populares.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, no dudaba en lanzar a través de su perfil de Twitter una dura andanada contra el líder de la oposición por esta postura que, a su juicio, es una "amenaza" en toda regla para la seguridad de los españoles.

El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia. Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos — @pnique) May 4, 2020

"Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos" aseguraba el dirigente morado, para quien "el estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia". Es decir, y en línea con lo manifestado el pasado sábado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no habría alternativa a la actual situación o "plan B" como lo explícito el jefe del Ejecutivo.

Sobre las reticencias hacia la prórroga del estado de alarma expresada por distintos presidentes autonómicos, algunos del PP como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el gallego Alberto Núñez Feijóo pero también otros socialistas, así como el catalán Quim Torra o el lehendakari Íñigo Urkullu, Echenique se pronuncia en contra en una entrevista en El Diario, donde asegura que la actual aplicación del estado de alarma "permite que haya cierta homogeneidad en el proceso de desescalada" y advierte que "criterios muy distintos entre diferentes territorios podrían poner en peligro lo que hemos conseguido como sociedad, que es empezar a doblegar la curva" concluye.